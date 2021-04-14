شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك الثوم فى استعادة نمو شعرك والعلاج من الثعلبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع إكسبريس، عن فعالية الثوم واستخدامه بمختلف أشكاله في علاج تساقط الشعر وعلاج الصلع الذكورى ومرض الثعلبة، وغيرها من الأمراض المناعية التي تؤدى إلى تساقط الشعر.

وأكد التقرير أن علاج تساقط الشعر له أسباب عديدة، فقد يرجع الي أمراض مناعية ذاتية تؤدى إلى مهاجمة الجسم بصيلات الشعر، إلا أن الثوم ثبت فعاليته في منع التساقط وإعادة نمو الشعر مرة أخرى من خلال استخدامه مباشرة على الرأس أو بالمناطق الخالية من الشعر.

ويحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C، فيتامين B6، والسيلينيوم حيث تساهم كل من هذه الفيتامينات في تعزيز نمو الشعر، كما يعمل الثوم في حماية الخلايا المنتجة للكيراتين الموجود في فروة الرأس وبصيلات الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعزز من نموه ويجعله صحيا.

كما أظهر التقرير قدرة الثوم علي علاج الثعلبة وهى من الأمراض المناعية التي تحدث للجهاز المناعي وتسبب تساقط الشعر ، حيث اثبت فعاليته في إعادة نمو الشعر بالبقع التي أصيبت بالثعلبة بفروة الرأس .

وأوصي التقرير باستخدام الثوم من خلال العديد من الطرق مثل فرك الثوم علي المناطق المصابة بالصلع أو في صورة زيوت مستخلصة من الثوم.

وأكد التقرير أن الثوم يحتوي على مادة هامة للغاية لنمو الشعر وهى مادة السيلينيوم التى تعمل على تعزيز الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتنظيفها وتقويتها ومنع انسدادها.