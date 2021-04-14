- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك الثوم فى استعادة نمو شعرك والعلاج من الثعلبة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأكد التقرير أن علاج تساقط الشعر له أسباب عديدة، فقد يرجع الي أمراض مناعية ذاتية تؤدى إلى مهاجمة الجسم بصيلات الشعر، إلا أن الثوم ثبت فعاليته في منع التساقط وإعادة نمو الشعر مرة أخرى من خلال استخدامه مباشرة على الرأس أو بالمناطق الخالية من الشعر.
ويحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C، فيتامين B6، والسيلينيوم حيث تساهم كل من هذه الفيتامينات في تعزيز نمو الشعر، كما يعمل الثوم في حماية الخلايا المنتجة للكيراتين الموجود في فروة الرأس وبصيلات الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعزز من نموه ويجعله صحيا.
كما أظهر التقرير قدرة الثوم علي علاج الثعلبة وهى من الأمراض المناعية التي تحدث للجهاز المناعي وتسبب تساقط الشعر ، حيث اثبت فعاليته في إعادة نمو الشعر بالبقع التي أصيبت بالثعلبة بفروة الرأس .
وأوصي التقرير باستخدام الثوم من خلال العديد من الطرق مثل فرك الثوم علي المناطق المصابة بالصلع أو في صورة زيوت مستخلصة من الثوم.
وأكد التقرير أن الثوم يحتوي على مادة هامة للغاية لنمو الشعر وهى مادة السيلينيوم التى تعمل على تعزيز الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتنظيفها وتقويتها ومنع انسدادها.