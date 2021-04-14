نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل الهضم في شهر رمضان بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة بعد الإفطار وكثرة تناول الدهون والسكريات، وكذلك قلة النشاط البدني والحركة كل هذا يتسبب في مشاكل بجهازك الهضمى، في هذا التقرير نقدم 8 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي في رمضان، وفقاً لموقع " everydayhealth".

نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي في رمضانتناول نظام غذائي غني بالألياف

احرص في وجبتي الإفطار والسحور على تناول نظام غذائي غني بالألياف والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبقوليات، لأن كل هذه العناصر تؤدي إلى تحسين الجهاز الهضمي.

يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في الحفاظ على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالإمساك.

النظام الغذائي الغني بالألياف يمكن أن يساعدك أيضًا على منع أو علاج العديد من حالات الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك في الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.



الالياف

احصل على كل من الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان

من المهم أن تستهلك كلا النوعين من الألياف لأنهما يساعدان الجهاز الهضمي بطرق مختلفة:

الألياف غير القابلة للذوبان ، والمعروفة أيضًا باسم الخشنة ، لا يمكن أن يهضمها الجسم، وبالتالي تساعد في زيادة حجم البراز والألياف القابلة للذوبان تسحب الماء ويمكن أن تساعد في منع البراز المائي للغاية.

تشمل المصادر الجيدة للألياف غير القابلة للذوبان نخالة القمح والخضراوات والحبوب الكاملة، يمكنك الحصول على الألياف القابلة للذوبان من نخالة الشوفان والمكسرات والبذور والبقوليات.

تقليل الأطعمة الغنية بالدهون

تميل الأطعمة الدهنية إلى إبطاء عملية الهضم ، مما يجعلك أكثر عرضة للإمساك ولكن نظرًا لأنه من المهم الحصول على بعض الدهون الصحية في نظامك الغذائي، يوصي الخبراء بمزج الأطعمة الدهنية مع الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين الهضم.

اختر اللحوم الخالية من الدهون

يعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، لكن قطع اللحم الدهنية يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي عندما تأكل اللحوم، اختر القطع الخالية من الدهون وحدد الكمية التي تتناولها واملأ باقي طبقك بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف والفواكه والخضراوات.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل: الزبادي

البروبيوتيك هي نفس النوع من البكتيريا الصحية الموجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي إنها تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من خلال مكافحة آثار النظام الغذائي السيئ، والمضادات الحيوية ، والتوتر بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعزز البروبيوتيك امتصاص العناصر الغذائية ، وقد تساعد في تكسير اللاكتوز، وتقوية جهاز المناعة ، وربما تساعد في علاج القولون العصبي.

ويجب تناول مصادر جيدة من البروبيوتيك، مثل الزبادي قليل الدسم بشكل يومي خاصة في وجبة السحور.

الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الماء

شرب الكثير من الماء مفيد لصحة الجهاز الهضمى تسحب الألياف الماء إلى القولون لتكوين براز أكثر ليونة وأكبر حجمًا، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين والإفراط في تناول الكافيين

الصيام فرصة لتخطي التدخين وكثرة شرب الكافيين، المضرة بشكل خاص للجهاز الهضمي يمكن أن تتداخل السجائر والكثير من القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين مع عمل الجهاز الهضمي وتؤدي إلى مشاكل مثل قرحة المعدة وحرقة المعدة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على حركة الأطعمة عبر الجهاز الهضمي، وتقليل الإمساك.