شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية خاطئة يجب تجنبها في رمضان.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

يشير أطباء واختصاصيو التغذية إلى عدد من العادات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص في رمضان، ويحثون على تجنبها، لحماية الجسم من تأثيراتها السلبية، والحصول على الفوائد الكبيرة من الصيام.



وأوصى هؤلاء الاختصاصيون وفقا لموقع "ديلي ميديكال انفو" المعني بالشؤون الصحية، بضرورة تناول أطعمة صحية غنية بجميع العناصر، خاصة التي يفقدها الجسم أثناء فترة الصيام، والبعد عن الاعتقادات الشائعة لتلافي زيادة الوزن وحدوث مشكلات صحية خلال الشهر الكريم.. ومن أبرز هذه العادات:

الإكثار من شرب الماء عند السحور

يعتقد البعض أن شرب الماء بكثرة وقت السحور أو قبيل الفجر، يقي الجسم من العطش خلال النهار، لكن أخصائيي التغذية أكدوا أن هذه العادة تعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بالنهار، ونصحوا بتناول الأطعمة الغنية بالماء، والتي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم أثناء الصوم.

تناول الطعام بسرعة أثناء الإفطار

يوصي الخبراء بضرورة تناول التمرات قبل الإفطار لمد الجسم بالطاقة اللازمة أو تناول الشوربة الدافئة في بداية الوجبة لمساعدة المعدة على استقبال الأطعمة، وتجنب تناول أنواع الأطعمة الأساسية بسرعة أثناء الإفطار.

شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة

أثبتت دراسات علمية أن شرب الماء البارد مباشرة عند الإفطار قد يتسبب في التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، كما يؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر.

إهمال أطباق السلطات

من العادات التي دعا خبراء التغذية إلى تجنبها هي الاهتمام بالأطباق الأساسية وإهمال طبق السلطة على المائدة الرمضانية، حيث من المهم أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

تناول الحلوى بعد الإفطار

يتسبب تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة في تراكم الدهون في الجسم، وزيادة السمنة والكوليسترول، لذا يجب الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات والاكتفاء بقطعة صغيرة، ويفضل مرة أو اثنتين في الأسبوع بحد أقصى.

الإفراط في هذه الأطعمة والمشروبات

يفرط البعض في تناول الدهون والأطعمة المقلية والدسمة، وكذلك المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، خلال رمضان، ما يؤدي إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية.

عدم تناول الفاكهة

تعتبر الفاكهة مصدراً ممتازاً للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الفاكهة في رمضان.

الملح والتوابل

نصح أطباء التغذية بالتقليل من الملح والتوابل، مؤكدين أن تناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش، وعدم انتظام ضربات القلب.

النوم بعد الإفطار

أثبتت الدراسات ضرورة تجنب النوم بعد تناول الإفطار مباشرة، كونه يتسبب في اكتساب المزيد من الوزن وانخفاض عملية التمثيل الغذائي.

الشاي

دعا متخصصون في التغذية لتجنب شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة لأنه يمتص الكالسيوم والحديد ويُقلل من استفادة الجسم من الطعام، لذلك من الأفضل تناوله بعد ساعتين على الأقل من الإفطار.