شكرا لقرائتكم خبر عن صيام رمضان.. كيف يحميك من أمراض الشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الصيام للجسم عديدة فهو وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض المختلفة، وإدراج الصوم في روتينك اليومى قد يحميك من أمراض الشيخوخة ويعزز طول العمر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن الصيام يعمل على إبطاء علامات الشيخوخة عن طريق الحفاظ على صحة الخلايا والحمض النووي، والذى يعمل أيضا على تقييد السعرات الحرارية خاصة على البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، حيث اكتشف الباحثون أن الحد من السعرات الحرارية يعزز إنتاج الطاقة ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

كما يسهم تقييد السعرات الحرارية فى خفض تلف الخلايا ويساعد في الحفاظ على صحة الحمض النووي، وهما عاملان رئيسيان في مكافحة الشيخوخة ، لأن الخلايا التالفة والملتهبة تؤدي إلى مرض مزمن، بينما تبدأ الشيخوخة عندما يتآكل الحمض النووي.

ويحدث الصيام تغيرات مفيدة على المستوى الخلوي عندما يكون جسمك في حالة صيام ، حيث يعمل على زيادة قدرة الخلايا في إزالة المزيد من النفايات التي قد تسبب تلفًا خلويًا.

كما يسهم الصيام أيضا في حدوث تغييرات في الجينات التي تعزز طول العمر وتمنع المرض، وأيضا يعمل علي مستويات الأنسولين الذى يقي من مرض السكري وقد يزيد من طول العمر، ويحارب الالتهاب و الإجهاد التأكسدي مما يمنع تلف الخلايا وبالتالي يمنع الأمراض المزمنة التي يمكن أن تهدد حياتك وعمرك الافتراضي.

ويلعب الصيام دورا هاما في جين المعمرين، الذى يسهم في زيادة متوسط عمر الشخص الذى يحمل مستويات عالية من هذا الجين، حيث يتراوح أعمار أصحاب تلك الجينات الى أكثر من 100 عام.