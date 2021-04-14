شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لزيت الأرجان.. منها مفيد للبشرة و الكبد والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى زيت الأرجان على دهون صحية إلى جانب احتوائه على المركبات النشطة مثل البوليفينول والستيرولات والتوكوفيرول والتريتربين والسكوالين والزانثوفيل والكاروتينات وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة القوية الأخرى، كما يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مثل البروتين والألياف وفيتامين هـ وأحماض أو ميجا 3 الدهنية، وفى خلال التقرير التالى نرصد أهم 6 فوائد صحية لزيت الأرجان، وفقا من موقع boldsky.



زيت الارجان

يحمى القلب

زيت الأرجان يساعد على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، وهذا يساعد على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة التي يسببها الكوليسترول.

مفيد للبشرة

يحتوى على تعزيز ترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب، يساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد، كما يحتوي وجود فيتامين E وعدد كبير من مضادات الأكسدة في تقليل أي نوع من الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي للجلد.

يساعد على الهضم

في العديد من البلدان، يستخدم زيت الأرجان كزيت غمس وتتبيل للسلطة أو يقطر فوق منتجات اللحوم المشوية، عند تناوله عن طريق الفم، يمكن أن تساعد المركبات العضوية في زيت الأرجان في زيادة مستوى البيبسين في المعدة وبالتالي تعزيز عصارة المعدة وتعزيز عملية الهضم الفعالة.



زيت الارجان

لها تأثيرات كيميائية واقية

مضادات الأكسدة، الموجودة في زيت الارجان يمكن أن تؤثر على مستوى الجذور الحرة في الجسم، ومن المعروف أن الجذور الحرة تسبب الإجهاد التأكسدي على المستوى الخلوي وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، التأثير المضاد للتكاثر لزيت الارجان بسبب وجود المركبات المذكورة أعلاه قد يمنع نمو الخلايا السرطانية.

فوائد للكبد

يعتبر الكبد من أهم أجزاء الجسم، يساعد على طرد السموم من الجسم، ويمكن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين E الموجودة في زيت الارجان أن تعزز صحة الكبد عند استخدامها بشكل منتظم.



زيت الارجان

يساعد في تخفيف الآلام

يستخدم زيت الأرجان كدواء تقليدي لعلاج آلام المفاصل، قد تساعد الكاروتينات والستيرولات وفيتامين E وحمض الأوليك والبوليفينول في الزيت على تحسين أعراض هشاشة العظام المصاحبة للألم وتساعد على تخفيفها بشكل فعال.