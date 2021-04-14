شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد لتناول "الجوز" على صحة الجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوز يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الالتهابات والأمراض، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الجوز يساعد في تعزيز الصحة ، لاحتوائه على أوميجا 3 ، بحسب موقع "only my health"، فإن فوائد الجوز هى:

يحتوى على دهون جيدة غير مشبعة

الجوز يحتوي على دهون جيدة غير مشبعة وأحادية ضرورية لنظام غذائي صحي أيضا، بفضل وجود أوميجا 3 النباتية والمغذيات الأساسية، وقد يساعد الجوز في التحكم في الشهية والشعور بالشبع ويعزز إدارة الوزن.

يقلل من خطر بعض السرطانات



تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون والمستقيم، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد آثار تناول الجوز على تقليل خطر هذه السرطانات وغيرها.

داء السكري

الجوز يكون مفيدا في إدارة مرض السكري وقد يساعد في الوقاية من مرض السكري وتحتوي هذه المكسرات على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

الصحة النفسية

يلعب الجوز دورًا داعمًا في رفاهية الدماغ بشكل عام، تشير الدراسات إلى أن الجوز يحسن الذاكرة والتركيز كما أن استهلاك الجوز قد يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب لدى البالغين.