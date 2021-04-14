كورونا حول العالم.. إصابات قياسية جديدة في الهند وارتفاع وفيات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.9 مليون شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 138 مليونا و44 ألفا و199 إصابة، الأربعاء.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و972 ألفا و576 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 111 مليونا و72 ألفا و764 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





مستوى قياسي جديد بالهند

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد بلغ مستوى قياسيا جديدا بعد تسجيل 184372 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في الوقت الذي تحارب فيه معظم ولايات البلاد موجة ثانية من الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 13.9 مليون، وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1027 ليصل إلى 172085 حالة وفاة.





ارتفاع وفيات أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 559 ألفا و741 حالة حتى الإثنين، ارتفاعا من 559 ألفا و172 في التقرير السابق الصادر الإثنين.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 31 مليونا و76891 حالة، ارتفاعا من 31 مليونا و15033 في التقرير السابق.





12 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 13 أبريل/نيسان ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة في بيان أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية، حيث سجلت مدينة على الحدود مع ميانمار مجموعة حالات منذ أواخر مارس/ آذار الماضي.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 12 من 18 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90447 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





3808 حالات وفاة بالبرازيل

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 3808 حالات وفاة بـ"كوفيد-19"، و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 358425 حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، و13 مليونا و599994 إصابة مؤكدة.





مصر تسجل 823 إصابة

وسجلت مصر 823 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 39 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 212130 حالة من بينهم 12526 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 432 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 160431 شخصا.