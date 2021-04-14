شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد "الكاجو" على تقليل مستويات السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاجو من الأطعمة التى يكثر تناولها فى شهر رمضان المبارك، سواء بطريق مباشر عن طريق تناولها بدون إضافات أو بإضافتها لبعض الأطعمة وقت الإفطار، والكاجو غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، وقد يساعد الكاجو في تحسين صحتك العامة، وفقدان الوزن، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وصحة القلب، حسب ما ذكره موقع healthline، فإن أهم فوائد الكاجو الصحية كالتالي:

غني بالعناصر الغذائية

الكاجو غني بمجموعة من العناصر الغذائية مثل الزنك، والسعرات الحرارية، والألياف، والنحاس، والمغنيسيوم، وفيتامين ك وب، والبروتين، والدهون، كما أنه غني بشكل خاص بالدهون غير المشبعة وهي فئة من الدهون ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب.

مركبات نباتية مفيدة

تعتبر المكسرات من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، ولا يستثنى من ذلك الكاجو، وهى تحافظ على صحة جسمك من خلال تحييد الجزيئات المسببة للضرر، والمعروفة باسم الجذور الحرة، وهذا بدوره يساعد في تقليل الالتهاب ويزيد من قدرة الجسم على البقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض.

قد يحسن صحة القلب

تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالمكسرات، بما في ذلك الكاجو، باستمرار بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، تم ربط دراستان أخريان بين استهلاك الكاجو وارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار.

مرضى السكرى

يعتبر الكاجو مصدر جيد للألياف، وهي مادة مغذية تساعد في منع ارتفاع السكر في الدم والتي يعتقد أنها توفر الحماية من مرض السكري، من المرجح أن يساعد استبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصافية والسكر بالكاجو على تقليل مستويات السكر في الدم