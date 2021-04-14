شكرا لقرائتكم خاص شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن يدري الشاب المصري أحمد حسني شعبان ابن مدينة الإسكندرية شمال مصر أنه سيكون حديث وسائل الاعلام الأميركية بسبب بطولته التي قام بها وساعد الشرطة الأميركية في ضبط قاتل لاحقته في مطاردة مثيرة بشوارع كاليفورنيا .

وتمكن الشاب المصري من انهاء مطاردة مثيرة شارك فيها حوالي 40 ضابط شرطة وهليكوبتر، لضبط مطلوب متهم بالقتل .

وكشفت لقطات فيديو قيام الشاب المصري بايقاف شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة القاتل الهارب ، وصدمها ليوقفها في الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع مرة أخرى ليغلق طريق الهروب على القاتل حتى تمكنت الشرطة من ضبطه .

ويروي الشاب المصري الواقعة "للعربية .نت " ويقول إن الحادث وقع الأسبوع الماضي حيث لاحظ خلال سيره بشاحنته مطاردة عدة سيارات من الشرطة لسيارة يقودها متهم هارب كان قد قتل شابا أخر ، و يقود سيارته بسرعة تزيد عن 90 كيلو متر في الساعة، للهروب من مطاردة الشرطة له في منطقة شرق سان غابرييل.

ويقول إن الشاب الملاحق متورط في جريمة قتل وقعت في 28 مارس الماضي في منطقة أويلديل، مضيفا أن القاتل اقترب منه بسيارته ولذلك اتخذ قراره دون تردد أو تفكير ب قطع الطريق عليه حيث وقف أمامه بالشاحنة فاصطدم بها واوقف سيارته عنوه .

ويتابع المصري قائلا : أنه بعد اوقف سيارة القاتل بشاحنته تحرك قليلا واغلق عليه الطريق تماما لمنعه من الهرب حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه ، مؤكدا أنه ما دفعه لذلك رغبته في القبض على القاتل حتى لا يتسبب في قتل اخرين .

ويضيف أن وسائل الإعلام الأميركية احتفت به واطلقت عليه لقب المصري الشجاع وتبرعت عده جهات له بأموال لاصلاح شاحنته التي تعرضت لأضرار بسيطة فيما تهشمت سيارة القاتل تماما .

ويضيف أنه عندما سئل من وسائل الاعلام الأميركية عن سر عدم خوفه من أن يتعرض لأذى منً القاتل اجاب قائلا : أنه تعلم من الجيش المصري حيث كان طالبا باحدى الكليات العسكرية قبل أن يتركها لظروف خاصة عدم الخوف وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح والشجاع لحظة الخطر .

يؤكد أحمد أنه سعيد باشادة الإعلام الاميركي بشجاعته وبشجاعة المصريين مختتما بالقول رغم أنه ما فعله يعد تصرفا عاديا ويمكن أن يفعله في بلده مصر دون أن يلفت الأنظار إلا أن احتفاء الأميركيين به واعتباره موقفا وتصرفا بطوليا اشعره بالفخر لكونه في النهاية وصف بالبطولة والشجاعة المصرية في أكبر بلاد العالم .