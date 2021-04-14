شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة لحرق 100 سعرة حرارية.. منها الأعمال المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن عملية مرهقة والوصول إلى الوزن المثالى أمر متعب ومرهقة للغاية من اتباع الأنظمة الغذائية المقيدة إلى اللجوء إلى إجراءات اللياقة البدنية المكثفة، ولأنه قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة بانتظام بسبب ازدحام اليوم بالعديد من الأنشطة، فهناك بعض الطرق الفعالة لحرق 100 سعرة حرارية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. طرق فعالة لحرق 100 عرة حرارية دون الحاجة لممارسة أنشطة بدنية: 1- المشى أثناء شراء مستلزمات البيت

يعد الذهاب لشراء مستلزمات البيت يوميًا وسيلة جيدة لفقدان الوزن والسعرات الحرارية بدلًا من ركوب المواصلات، فقد يمكنك عن طريق المشى التخلص من حوالى 100 سعرة حرارية والحفاظ أيضًا على جسم صحى.

2- تجنب التسوق عبر مواقع الإنترنت

في بعض الأحيان قد يكون من المفيد مجرد التنزه فى مراكز التسوق لشراء بعض المستلزمات عن إجراء التعاملات عن طريق المواقع الإلكترونية، فقد يدفعك التسوق إلى المشى ولو لنصف ساعة فقط بما يساهم فى حرق 100 سعرة حرارية.

3- تنظيف المنزل

النظافة من الإيمان، ولكنها تبدو أيضًا أنه مفتاح لحرق السعرات الحرارية الزائدة، حيث يمكن أن يساعدك تنظيف منزلك لمدة 25 دقيقة على حرق 100 سعرة حرارية كما تساهم أيضًا فى عملية إنقاص الوزن على المدى الطويل.

4- الرقص فى المنزل

الرقص هو أفضل طريقة للتخلص من بعض الكيلوجرامات، إنه واحد من أفضل أشكال تمارين القلب ويصنع الكثير فى برنامج إنقاص الوزن وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

5- التنزه بعد الوجبات

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض السعرات الحرارية ولكن لا تجد الوقت لممارسة الرياضة فيمكنك القيام بنزهة بعد تناول الوجبات من حين إلى الآخر، لن يساعدك ذلك على هضم الطعام بشكل أفضل فحسب بل سيساعد أيضًا على حرق 100 سعرة حرارية إلى أقصى حد.