شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن النزيف الوريدى والإسعافات الأولية للتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينبض القلب ويضخ الدم عبر شبكة معقدة من الأوعية الدموية تتحكم في تدفق الدم ، وهى الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، في حالة تلف أي من هذه الأوعية الدموية، يحدث النزيف ويعتمد نوع النزيف على الأوعية الدموية المعنية فهناك نزيف شرياني يحدث عندما تنزف من الشريان تجلب الشرايين الدم الغني بالأكسجين بعيدًا عن قلبك وإلى أعضاء جسمك.

أما في حالة النزيف الوريدي، فيأتي تدفق الدم من الوريد حيث أن عروقك تعيد الدم غير المؤكسج إلى قلبك، أما النزيف الشعري فيحدث عندما تنزف من أحد الشعيرات الدموية و هي أوعية دموية صغيرة تصل الشرايين والأوردة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline فإن أكثر أنواع النزيف شدة هو النزيف الشرياني، لكن النزيف الوريدي يمكن أن يكون بنفس الخطورة ويمكنك التعرف على النزيف الوريدي من خلال النظر إلى لون الدم ومدى سرعة تدفقه من الجرح.

كيف يبدو النزيف الوريدي؟

عندما يتمزق الوريد يتحول الدم المتدفق إلى اللون الأحمر الداكن أو المزرق هذا لأنه لم يعد يحتوي على أكسجين، بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الدم الوريدي ينتقل إلى القلب ، فهو أقل قوة من الدم الشرياني سوف "يرش" مثل سائل كثيف يتدفق بانتظام خارج الجسم إذا كان الوريد التالف عميقًا أو كبيرًا ، فقد يتدفق الدم.

يمكن أن يحدث النزيف الوريدي بسبب الجروح التالية:

تمزقات (جروح)، ثقوب، بتر

الإسعافات الأولية للنزيف الوريدى

بشكل عام تتطلب جميع أنواع النزيف نفس الرعاية الهدف هو تقليل النزيف ومنع فقدان الدم وإصلاح التمزق الأساسي أو التمزق في الوريد، إذا كان شخص ما تعرفه مصابًا بنزيف في الوريد ، فإليك ما يجب عليك فعله:

ارتدِ زوجًا من القفازات المطاطية لحماية نفسك إذا لم يكن لديك قفازات ، لف يديك في كيس بلاستيكي أو طبقات من القماش النظيف.

ابحث عن الجرح إذا لزم الأمر ، قم بإزالة أو قطع ملابس الشخص لكشف الجرح.

إذا أمكن ارفع الجرح فوق مستوى قلب الشخص.

ضع شاشًا أو قطعة قماش نظيفة، مثل منديل ، على الجرح إذا لم يكن لديك هذه العناصر ، فاستخدم يدك.

اضغط ضغطًا ثابتًا لمدة 5 دقائق إذا كان الجرح صغيرًا، فاستخدم أصابعك إذا كان الجرح كبيرًا ، فاستخدم راحة يدك.

إذا استمر النزيف لمدة 10 دقائق، ضع قطعة قماش إضافية فوقها استخدم ضغطًا أقوى على مساحة أكبر تجنب إزالة الطبقة الأولى من القماش المنقوع.

عادة ما يكون النزيف الوريدي أسهل في التحكم من النزيف الشرياني ومع ذلك، إذا كان الوريد عميقًا جدًا، فقد يكون من الصعب إيقاف النزيف.