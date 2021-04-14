شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول أعراض وأسباب وعلاج التهاب الجلد "اكزيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجلد التأتبي (اكزيما) يجعل بشرتك حمراء ومثيرة للحكة، وهى حالة جلدية شائعة عند الأطفال ولكنها يمكن أن تتطور في أي عمر، وفى خلال هذا التقرير نرصد أعراض التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) وأسبابه وتشخيصه وعلاجه،بحسب موقع "only my health".

أعراض التهاب الجلد الإكزيما

هو أحد أكثر أنواع التهاب الجلد شيوعًا، وتختلف علاماته وأعراضه بشكل كبير من شخص لآخر، ويمكن أن يظهر على الوجه والأطراف، ومن أعراضه الجلد الجاف، وبقع رمادية حمراء أو بنية اللون، وحكة خاصة في الليل، وجلد متقشر، ونتوءات مرتفعة مع تسرب سائل.



أعراض التهاب الجلد التأتبي

أسباب التهاب الجلد الإكزيما

تساعد البشرة الصحية في الحفاظ على الرطوبة لفترة طويلة كما أنها تحمي بشرتك من البكتيريا والمهيجات والمواد المسببة للحساسية الأخرى، ويرتبط التهاب الجلد بالعوامل الوراثية التي تؤثر على قدرة الجلد على توفير هذه الحماية، وهذا يسمح لبشرتك بالتأثر بالعوامل البيئية والمهيجات ومسببات الحساسية، في بعض الأطفال، يمكن أن تلعب الحساسية الغذائية أيضًا دورًا رئيسيًا في إثارة التهاب الجلد الإكزيما.



علاج التهاب الجلد الإكزيما

تشخيص وعلاج التهاب الجلد الإكزيما

لا يوجد اختبار طبي محدد مطلوب لتشخيص التهاب الجلد الإكزيما، فقد يقترح طبيبك الأدوية والكريمات للسيطرة على الحكة وحتى العلاج.