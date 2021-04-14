كورونا يضرب الشباب في البرازيل.. أغلبية بالعناية المركزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة بالبرازيل، الثلاثاء، تسجيل 3808 حالات وفاة جديدة و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 358425 حالة وفاة بكوفيد-19 و 13 مليونا و599994 إصابة مؤكدة.



وقال تقرير جديد إن تزايد تفشي كوفيد-19 في البرازيل يؤثر بشكل متزايد على الشباب، حيث أظهرت بيانات المستشفيات أن أغلب من كانوا في العناية المركزة في الشهر الماضي في سن 40 أو أقل.

ونشرت هذا التقرير الجمعية البرازيلية لطب الرعاية المركزة في مطلع الأسبوع. ويستند التقرير على بيانات من أكثر من ثلث جميع أجنحة العناية المركزة في البلاد.

ووجد التقرير زيادة كبيرة في عدد الشبان الذين يتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة.

ولأول مرة منذ وصول تفشي المرض إلى البرازيل العام الماضي، شغل مرضى يبلغون من العمر 40 عاما أو أقل 52% من أسرة العناية المركزة.

ويمثل ذلك قفزة بنسبة 16.5% مقارنة بنسبة الإشغال لتلك الفئة العمرية المسجلة بين ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط.