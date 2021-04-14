شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، عدة نصائح بالغة الأهمية للأم المُرضع لصيام آمن خلال شهر رمضان. وتشمل هذه النصائح ما يلي: • تناول كمية كافية من السوائل بين أذان المغرب والفجر. • الحرص على زيادة نسبة الكربوهيدرات في طعامك لإمدادك بالطاقة مثل الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات. • تناول الخضروات والفواكه الطازجة لإمدادك بالفيتامينات والأملاح المعدنية. • الحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

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