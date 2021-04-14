شكرا لقرائتكم خبر عن سحور رمضان.. فوائد "طبق الفول".. يحميك من الجوع وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول من الأكلات المصرية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، حيث يعشقها المصريون وتكون من أهم الأطباق على مائدة السحور، نظرا لقدرته على منح الجسم الشعور بالشبع والقدرة على مواجهة ساعات الصيام دون الشعور بجوع.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن الفول يمتلك العديد من الفوائد الصحية مثل:

1.الوقاية من السرطان:

لأنه غني بالعناصر الغذائية وخاصة مركب إيزوفلافونات الذي يعمل علي الوقاية من سرطان الثدي.

2. يحسن صحة الدماغ:

يحتوي الفول على الدهون المشبعة وعلى تركيز عالٍ من الثيامين وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، مما يساعد في تحسين وظائف المخ ورفع مستويات بعض المركبات الكيميائية داخل الدماغ مثل مركب الدوبامين.

3. يحمى من الخرف و التدهور المعرفي:

يحتوي الفول علي العديد من العناصر الغذائية التي تمكنه من الوقاية من مرض التدهور المعرفي والخرف ومرض باركنسون.

4. يحمى من أمراض القلب:

الفول مصدر جيد للمغنسيوم والنحاس والكالسيوم ، مما يساعده في ضبط مستويات ضغط الدم والحماية من الأمراض القلبية

5.الوقاية من هشاشة العظام:

فهو يحتوي على المنجنيز الذي يساعد في تقليل نقص الكالسيوم، وبالتالي زيادة كتلة العظام.

6. الشعور بالشبع:

لأنه مصدر غير مكلف للبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الفولات والحديد والمنجنيز والألياف الغذائية، التي تعطى الجسم الشعور بالشبع.