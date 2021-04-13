شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، الصائمين من الإفراط في تناول وجبتي الفطار والسحور.
وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، إن البعض في إفطار رمضان، يأكل أكل المنتقم، ويتسحّر سحور المودِّع، وما يدري أنَّ في ذلك فساد الجسم.
وأكد الدكتور عبد الله الذيابي أنّ التزام الاعتدال في تناول الطعام ، وتقليل كميات الوجبات، تسفر عن صحة أفضل للصائمين.
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