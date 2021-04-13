شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، الصائمين من الإفراط في تناول وجبتي الفطار والسحور.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، إن البعض في إفطار رمضان، يأكل أكل المنتقم، ويتسحّر سحور المودِّع، وما يدري أنَّ في ذلك فساد الجسم.

وأكد الدكتور عبد الله الذيابي أنّ التزام الاعتدال في تناول الطعام ، وتقليل كميات الوجبات، تسفر عن صحة أفضل للصائمين.