كورونا يفرض أول حظر للتجول في هولندا منذ الحرب العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، معظم قيود العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك حظر التجول ليلا.

وأشار رئيس الوزراء مارك روته إلى أن السبب في ذلك هو زيادة معدلات الإصابة بكوفيد-19 وكذلك اقتراب المستشفيات من العمل بكامل طاقتها.



وتشمل الإجراءات الحالية في هولندا، التي حدثت فيها 1.3 مليون إصابة بالمرض وأكثر من 16700 حالة وفاة، أول حظر تجول ليلي في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كما تشمل حظرا على التجمعات العامة لأكثر من اثنين.

ويشغل مرضى كوفيد-19 نحو 70% من أسرة الرعاية الفائقة حاليا.