شكرا لقرائتكم خبر عن هل الدوخة من أعراض الإصابة بكورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب الإصابة بفيروس كورونا فى ظهور العديد من الأعراض أشهرها الحمى والسعال والشعور بالتعب، وأيضًا يتسبب في ظهور أعراض عصبية مثل الصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق، و الدوخة والدوار من الأعراض العصبية الأخرى التي يمكن أن تحدث مع فيروس كورونا وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

هل الدوخة من أعراض مرض كوفيد -19؟

الدوخة: هي الشعور بعدم التوازن أو عدم الثبات إذا شعرت بالدوار ، فقد تواجه صعوبة في الحفاظ على التوازن أو قد تترنح أثناء المشي.

الدوار: يشير الدوار إلى إحساس فريد تشعر فيه كما لو كنت أنت أو محيطك يتحركان مع الدوار ، عادة ما تشعر بالدوران أو الانقلاب.

يمكن أن يكون للدوخة والدوار مجموعة متنوعة من الأسباب تتضمن بعض هذه الأسباب مشاكل في الأذن الداخلية، كما أن بعض أنواع العدوى الفيروسية يمكن أن تؤثر على الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى حالات تسبب أحد هذه الحالات هو التهاب العصب الدهليزي.

يحدث التهاب العصب الدهليزي عندما تسبب العدوى التهاب العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ، ووصفت بعض تقارير الحالة مثل تقرير من عام 2020 وواحد من عام 2021 عن حدوث التهاب العصب الدهليزي أثناء أو بعد فترة وجيزة من عدوى كورونا.

قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتسبب بها فيروس كورونا بالدوخة أو الدوار. على الرغم من أن الكثير لا يزال مجهولاً حول سبب تسبب كوفيد 19 في هذه الأعراض ، فإن بعض الآليات المحتملة تشمل:

آثار الالتهاب من العدوى، العدوى الفيروسية المباشرة للأنسجة العصبية، تلف الأنسجة العصبية من نقص الأكسجين ، إصابة مرتبطة بزيادة تخثر الدم.

متى تحدث الدوخة عادة مع فيروس كورونا؟

أبلغت دراستا حالة واحدة في أبريل والأخرى من يوليو من عام 2020 ، عن الدوار كأحد الأعراض الأولية الوحيدة لـفيروس كورونا عانى كلا الشخصين في دراسات الحالة هذه من ظهور دوار دون ظهور أعراض كورونا الشائعة الأخرى مثل السعال أو الحمى.

كما يمكن أن يعاني بعض الأفراد من أعراض مستمرة تستمر لعدة أسابيع أو شهور وهذا ما يسمى بـأعراض كورونا طويل المدى.