شكرا لقرائتكم خبر عن متضربش ابنك.. دراسة: تعرض طفلك للضرب يؤثر على صحته العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن تعرض الأطفال إلى الضرب والعنف يؤثر على نمو دماغ الطفل، طبقا لما ورد بموقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أنه تم رصد نشاط متزايد فى مناطق معينة من أدمغة الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والتهديد من قبل أولياء أمورهم، حيث تبين أن الأطفال الذين تعرضوا للصفع لديهم استجابة عصبية أكبر فى خلايا الدماغ، وتحديدا فى قشرة الفص الجبهى.

وقالت الدراسة إن هناك بعض المناطق بالدماغ تستجيب للإشارات المرتبطة بالتهديد ورسائل العنف، لذا قد يكون الأطفال الذين تعرضوا للعقاب البدنى أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب ومشاكل السلوك ومشاكل الصحة العقلية.

وربطت الدراسة بين العقاب البدنى للأطفال وتطور الدماغ وتطور مشاكل الصحة العقلية والقلق والاكتئاب والمشاكل السلوكية واضطرابات تعاطى المخدرات.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مجموعة كبيرة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا، خاصة الذين تعرضوا للصفع، وخضع الأطفال المشاركون بالدراسة إلى الفحص من قبل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وتم تمرير عدد من الصور المختلفة التي تعبر عن الخوف، وحينها رصد الجهاز نشاطًا أكبر فى بعض مناطق الدماغ كانت أكبر بين الأطفال الذين تعرضوا للصفع مقارنة بغيرهم.

وأكدت الدراسة على مخاطر العقاب البدنى على الأطفال، خاصة الصفع الذى قد يعرضهم للإصابة بالاكتئاب ويؤثر على تطور الدماغ بصورة طبيعية.