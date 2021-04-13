شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: التوتر لا يرتبط باضطرابات الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون من جامعة كامبريدج، عن عدم وجود علاقة بين الشعور بالتوتر والإصابة باضطرابات الأكل، التي يعتقد الكثير أنها ناتجة عن الإصابة بالقلق والتوتر العصبي، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.



وأكد فريق الدراسة أن الإجهاد وأوقات التوتر العصبي ثبت أنها لم ترتبط بالاصابة باضطرابات الطعام أو الشره في تناول الوجبات مثلما عهد الباحثين من قبل، خاصة أن أكثر من 1.6 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من اضطرابات الأكل، تمثل النساء نحو 75% من تلك النسبة.

واعتمد الباحثون علي عدد من المشاركين لدراسة علاقة الإجهاد والتوتر بحالة التمثيل الغذائي لديهم، بحيث يتم مراقبة نشاط أدمغة المشاركين باستخدام ماسح ضوئي يعمل بالرنين المغناطيسي.

وركزت الدراسة على مراقبة نشاط المخ عندما يصاب الأشخاص بالتوتر ومدى تأثيرذلك على مناطق معينة بالدماغ وعلاقته بتناول الطعام بإفراط، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التعرض للتوتر والإجهاد لم يؤثر على الأداء الفعلي بأي شكل من الأشكال على سلوكيات المشاركين في تناول الطعام.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين التوتر والإفراط في تناول الطعام معقدة للغاية، نظرا لأنها تتعلق بالبيئة المحيطة بنا ، والحالة النفسية، لكن في النهاية فإن الإجهاد والتوتر غير مسئول عن التغيير في سلوكيات الطعام.