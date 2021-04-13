شكرا لقرائتكم خبر عن السوائل والخضراوات الغنية بالألياف والفواكه المجففة تمنع الإمساك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤسسة البريطانية للتغذية، أن التغيرات في عادات الأكل خلال شهر رمضان، ونقص السوائل أثناء النهار، قد يسببان الإمساك لبعض الناس، لذلك فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف ضرورى لمنع الإصابة بالإمساك.



الفواكه المجففة

وقالت المؤسسة، إنه يجب الحرص على تناول الحبوب الكاملة والحبوب الغنية بالألياف والردة، والفواكه، والخضراوات، والفاصوليا والعدس والفواكه المجففة والمكسرات جنبًا إلى جنب مع الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالإمساك، حيث قد يساعد في تخفيف الإمساك وكذلك القيام ببعض نشاط بدني خفيف، مثل المشي بعد الإفطار.

ووجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يفقدون الوزن ودهون الجسم خلال شهر رمضان (على الرغم من أنهم يميلون إلى إعادة هذا الوزن بعد رمضان)، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن وترغب في إنقاص وزنك والحفاظ عليه، فإن وضع خطط للحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة النشاط عند انتهاء شهر رمضان قد يساعدك في الحفاظ على الوزن المفقود بسبب الصيام.