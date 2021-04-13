شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان.. اعرف فوائد المشمس الجاف لصحتك منها بناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشمس الجاف يمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، ويكثر بشدة خلال شهر رمضان وقد يستخدمها البعض فى المشروبات وقد تدخل أيضا فى بعض أنواع الطعام، حسبما أكد من موقع dryingallfoods.

يحتوى المشمش الجاف على فيتامين أ وفيتامين ج والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم، يمكنه أيضًا المساعدة في تحسين الصحة وتحسين حالة الجلد، وفى خلال التقرير نعرف أهم الفوائد الصحية للمشمش المجفف.

جلطة دموية

فيتامين ك هو فيتامين موجود في المشمش المجفف مفيد لتخثر الدم، يساعد هذا الفيتامين في وقف النزيف المفرط، والمكملات متوفرة على نطاق واسع، ف تناول المشمش المجفف مرة واحدة على الأقل يوميًا سيساعد على تخزين هذا الفيتامين في الجسم.



المشمس الجاف

بناء العضلات

يساعد البوتاسيوم الذي يحتويه المشمش المجفف في تحسين التمثيل الغذائي، وكذلك وظيفة الأعضاء والأنسجة وهذا مهم لنمو الجسم الطبيعي وبناء العضلات، وكذلك تنظيم مستويات الحمض في الجسم، كما أنه مفيد لتخليق البروتين.



المشمس الجاف

التحكم في ضغط الدم المرتفع

يحتوي المشمش على القليل من الملح فقط، مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم منخفضا، كما أنه يقي الجسم من أمراض القلب.

صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي تناول بعض قطع من المشمش المجفف بالفعل إلى آثار إيجابية على اضطرابات الجهاز التنفسي، كما أن لها تأثيرات محفزة مع هذه الصفات، يعتبر طريقة آمنة لتقليل الإجهاد والضغط من الجهاز التنفسي.



المشمس الجاف

تنظيم ضربات القلب

فائدة أخرى للبوتاسيوم في المشمش المجفف هي قدرته على تنظيم توازن السوائل المناسب، يساعد في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على وظائف العضلات المناسبة.

تطهير الجهاز الهضمي

يعمل المشمش المجفف كملين خفيف للجهاز الهضمي فهو يساعد في طرد النفايات غير المرغوب فيها، فائدة أخرى من المشمش المجفف كملين هو أنه يتفاعل مع عصارات الجهاز الهضمي، ينتج عن تفاعله بيئة قلوية لتنظيف الجهاز الهضمي.