جلطات الدم تؤجل طرح لقاح جونسون آند جونسون في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة شركة جونسون آند جونسون للمستحضرات الدوائية، الثلاثاء، عن تأجيلها طرح لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون للمستحضرات الدوائية أنها قررت تأجيل التطعيم بلقاحها المضاد لفيروس كورونا في أوروبا، في أعقاب أنباء عن ظهور حالات نادرة للإصابة بتجلطات الدم في الولايات المتحدة.

كانت أعلى سلطة صحيّة أمريكية، قالت إنها لم تجد بعد رابطاً "سببياً" بين لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا وجلطات الدم.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان: "في الوقت الحالي، لم نعثر على علاقة سببية مع التلقيح ونستمر في تحقيقنا وتقييمنا لهذه الحالات".

وأوضحت الوكالة التنظيمية أنها على علم بأن "عدداً قليلاً من الأفراد" في الولايات المتحدة عانوا من جلطات دم وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون".

وأضافت في بيانها: "يمكن أن يكون لكلتا الحالتين أسباب مختلفة"، وتابعت: "سنبقي الرأي العام على اطلاع كلما تقدمنا أكثر".