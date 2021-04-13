السعودية تسجل 8 وفيات و951 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6773.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400 ألف و228، كما لفتت إلى تسجيل 608 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 384 ألفا و635.

وشددت وزارة الصحة على أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.