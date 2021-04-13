صحة ورشاقة

السعودية تسجل 8 وفيات و951 إصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ، الثلاثاء، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6773.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400 ألف و228، كما لفتت إلى تسجيل 608 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 384 ألفا و635.

وشددت وزارة الصحة على أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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