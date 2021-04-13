شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة ومشروبات صحية تناولها وقت الإفطار برمضان.. منها الشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفطار من أهم الوجبات التي يجتمع حولها الناس في شهر رمضان الكريم، ليحتفلوا مع بعض على مائدة واحدة، في المنزل لتناول الأطعمة وقت الإفطار وينصح خبراء التغذية والصحة العامة بأن تكون وجبة الإفطار مكونة من أطعمة صحية حفاظا على صحة الصائم وفقا لما نشر بموقع healthline.



وجبة الإفطار

يشير تقرير هيلث لاين إلى ضرورة تعويض ما يفقده الجسم طول اليوم من سوائل طول ساعات الصيام، و تناول الأطعمة قليلة الدسم، والأطعمة الغنية بالسوائل والأطعمة التي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية للحصول على الطاقة، تجنب تناول الكثيرمن الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة.



الإفطار

المشروبات

الماء أوالحليب أوعصائر الفاكهة أو العصائر الرمضانية مثل الكركدية والسوبيا، يوفرالماء الترطيب دون أي سعرات حرارية إضافية أو سكريات مضافة، توفر المشروبات التي تعتمد على الحليب والفاكهة بعض السكريات الطبيعية والمغذيات، وهذه أيضا جيدة للإفطار ولكن تجنب شرب الكثير من المشروبات مع السكريات المضافة بعد الإفطار لأنها يمكن أن توفر الكثير من السكريات والسعرات الحرارية.



عصائر الفاكهة

التمر

حبات التمر هو وسيلة رائعة للإفطار لأنها توفر السكريات الطبيعية للطاقة، وتوفر المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والمنغنيز ومصدر للألياف، يمكنك أيضًا تجربة الفواكه المجففة الأخرى مثل المشمش أو التين أو الزبيب أو البرقوق، والتي توفر أيضًا الألياف والمواد الغذائية.

الفاكهة

طريقة تقليدية لتناول الإفطار في ثقافات جنوب آسيا، توفر الفاكهة السكريات الطبيعية للطاقة والسوائل وبعض الفيتامينات والمعادن.



الفاكهة

الشوربة

الشوربة او الحساء أطعمة تقليدية في العديد من دول العالم، وطريقة سهلة للإفطار المبدئي قبل تناول الطعام، تعتمد الشوربات التقليدية على مرق اللحم وغالبًا ما تحتوي على البقول، مثل العدس والفاصوليا والأطعمة النشوية مثل المكرونة أو الحبوب.