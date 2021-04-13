شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة البريطانية للتغذية: احرصوا على التمر فى الإفطار كما كان يفعل النبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المؤسسة البريطانية للتغذية، إنه عند الإفطار، احرص على تناول الكثير من السوائل والأطعمة قليلة الدسم ، والأطعمة الغنية بالسوائل، والأطعمة التي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية للحصول على الطاقة، مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات التى تحتوى على سكريات مضافة فيما يلي بعض الأمثلة:

أولا : تناول السوائل مثل الماء والحليب والعصائر..

أهم المشروبات التى يجب أن تحرص على تناولها خلال فترة الافطار والسحور هى: الماء أو الحليب أو عصائر الفاكهة، يوفر الماء الترطيب دون أي سعرات حرارية إضافية أو سكريات مضافة، توفر المشروبات التي تعتمد على الحليب والفاكهة بعض السكريات الطبيعية والمغذيات، وهذه أيضًا جيدة للإفطار، ولكن تجنب شرب الكثير من المشروبات السكرية بعد الإفطار لأنها يمكن أن توفر الكثير من السعرات الحرارية.



التمر

ثانيا: التمر ضرورى على الافطار..

وأكدت المؤسسة البريطانية للتغذية يجب الحرص على تناول التمر، وهو يؤكل تقليديا للإفطار منذ "عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، ويعتبر التمر من الأطعمة المفيدة والرائعة للإفطار، لأنه يوفر السكريات الطبيعية للطاقة، ويوفر المعادن مثل البوتاسيوم، والنحاس، والمنجنيز، ومصدر للألياف، يمكنك أيضًا تتناول الفواكه المجففة الأخرى مثل المشمش، أو التين، أو الزبيب ، أو البرقوق، والتي توفر أيضًا الألياف والمواد الغذائية.

ثالثا: الفواكه..

وقالت، تعتبر الفاكهة طريقة تقليدية لتناول الإفطار في ثقافات جنوب آسيا، توفر الفاكهة السكريات الطبيعية للطاقة والسوائل وبعض الفيتامينات والمعادن.





الشوربة

رابعا: الشوربة..

تعتبر الشوربة من الاطباق التقليدية المعتادة في العديد من الدول العربية، وهو طبق صحى سهلة للإفطار، وتوفر السوائل للجسم، تعتمد الشوربات التقليدية على مرق اللحم ، وغالبًا ما تحتوي البقول، مثل العدس والفاصوليا، والأطعمة النشوية مثل المكرونة أو الحبوب، على المغذيات والطاقة.



اطعمة صحية فى الافطار

واوضحت المؤسسة البريطانية، إن الوجبات تختلف باختلاف الثقافات والتقاليد، لكن حاول أن تتأكد من أن الأطعمة التي تتناولها توفر توازنًا من الأطعمة النشوية، بما في ذلك الحبوب الكاملة التي يمكنك تناولها، والفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك، البيض والفاصوليا، على سبيل المثال، يمكنك الحصول على مجموعة من أطباق الكاري بما في ذلك الأسماك واللحوم والخضروات والبقول، وتقدم مع الأرز، والزبادي.



ماذا تاكل فى الافطار والسحور

بعد صيام طويل، حاول أن تتجنب الأطعمة الدهنية والسكرية والمشروبات السكرية، او تناولها بكميات قليلة، تذكر أنه ليس لديك سوى وقت قصير نسبيًا كل يوم لتناول الطعام والشراب لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية والسوائل التي يحتاجها ليكون صحيًا، لذا فإن جودة نظامك الغذائي مهمة بشكل خاص خلال شهر رمضان.

وأضافت، إنه بمجرد حصولك على فرصة لهضم طعامك، يمكنك محاولة القيام ببعض التمارين الخفيفة مثل المشي، إذا كنت تحضر صلاة التراويح في المساء، فيمكنك المشي إلى هناك.



اطعمة صحية من المؤسسة البريطانية للتغذية

السحور..

اشرب الكثير من السوائل، اختر الأطعمة الغنية بالسوائل للتأكد من أنك تحصل على رطوبة جيدة في اليوم التالي، وتناول للأطعمة النشوية للحصول على الطاقة، واختر أنواعًا عالية من الألياف أو الحبوب الكاملة حيثما أمكن ذلك لأنها يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع ويمكن أن تساعدك فى الهضم، مما يساعد على منع الإمساك. فيما يلي بعض الأمثلة:

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة ، والتي ستوفر أيضًا السوائل لأنها مصنوعة من الحليب أو الماء.