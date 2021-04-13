شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية بأمريكا: استمرار إعطاء لقاح كورونا يخفض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنتونى فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية فى أمريكا فى الوقت الذى تطرح لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة بشكل سريع، ولعدد كبير من الأشخاص، فإنه لا يمكن إغفال الإجراءات الاحترازية.

وأضاف لشبكة CNN الإخبارية: "نرى تراجعًا فى العديد من إجراءات الصحة العامة، وارتداء القناع، وفتح المطاعم، موضحا أنه يجب علينا الانتظار لفترة أطول حتى يتم الاستغناء عن كل هذه الأمور.

وأوضح فاوتشى، كبير أطباء الأمراض المعدية والمستشار الطبي الرئيسي للرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه إذا حافظت الولايات المتحدة على استخدام 3 إلى 4 ملايين جرعة من اللقاح يوميًا فسنشهد تحولًا قريبًا في أعداد الإصابات والوفيات، مؤكدا أن لدينا ارتفاعات كبيرة كما نراها في جميع أنحاء أوروبا وبقية العالم، وتتزايد حالات كورونا.

ويقول بعض الخبراء إن الولايات المتحدة يمكن أن تتغلب على زيادة محتملة أخرى في الأسابيع المقبلة إذا استمر الأمريكيون لفترة أطول فى ممارسة تدابير السلامة، وبينما يتم تطعيم المزيد من السكان ضد فيروس كورونا تلقى نحو 36.4% من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض CDC، من بين البالغين في الولايات المتحدة.