شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ التجارب على لقاح جديد لكورونا يعتمد على تقنية لقاحى فايزر وموديرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام رسمية بالصين، اليوم الثلاثاء، أن لقاح كورونا الذى تم تطويره محليًا فى الصين والذى يستخدم تقنية (mRNA) يمكن أن يبدأ المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية فى الخارج فى وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقال راديو الصين إن مرشح لقاح mRNA الذى طورته الصين والذى هو الأبعد فى عملية التجربة السريرية، قد يحصل على موافقة خارجية لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحلول نهاية أبريل.

ووافقت الصين على 4 لقاحات مطورة محليًا لفيروس كورونا للاستخدام العام، ولقاح خامس للاستخدام الطارئ على نطاق أصغر، لكن لم يستخدم أى منها منصة mRNA، وقدمت البلاد أكثر من 170 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الجرعات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتُستخدم تقنية mRNA في الجرعات المنافسة التي طورتها شركة فايزر Pfizer وشريكتها BioNTech ، بالإضافة إلى شركة موديرنا Moderna وهي تحتوي على تعليمات للخلايا البشرية لإنتاج بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يتم تطوير اللقاح الجديد بشكل مشترك من قبل أكاديمية العلوم العسكرية (AMS) و Suzhou Abogen، وقال التقرير نقلاً عن مقابلة مع ينج بو، مؤسس شركة Suzhou Abogen، إن التجارب السريرية في الخارج يمكن أن تبدأ رسميًا في مايو، ويمكن أن تكون أمريكا الجنوبية "الخيار الأول" كموقع تجريبي.

وأضاف ينج أن بيانات التجارب في المرحلة المبكرة أظهرت أن لقاحه قابل للمقارنة تمامًا مع لقاحين من الرنا المرسال في الخارج.

وأوضح تشين تشنج فنج أحد الباحثين الذى يقود مشروع اللقاح، أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح ARCoV جارية فى الصين، وقد أكملت حقن المشاركين.