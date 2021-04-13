شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: سلالة كورونا الجنوب أفريقية تغزو لندن وعزل 70 شخصا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انتشار سلالة كورونا الجنوب الأفريقية بالعصامة الإنجليزية لندن، حيث أُجبر أكثر من 70 شخصًا على العزلة الذاتية، بعد أن ورد أنهم أصيبوا بالبديل الجنوب أفريقى، الذى يمكن أن يضعف فاعلية اللقاح الخاص بكورونا مع حث الجميع فى واندسوورث ولامبيث الآن على إجراء اختبار PCR.



متغيرات كورونا

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه تم العثور على 44 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة فى الغالب فى الأحياء الجنوبية، التى يبلغ عدد سكانها مجتمعة 655695 نسمة، كما تم تحديد 30 حالة محتملة أخرى لمتغير جنوب أفريقيا، حيث يحث المسئولون الآن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أكثر ممن يعيشون أو يعملون أو يسافرون عبر تلك المناطق لإجراء اختبار PCR، بالإضافة إلى الاختبارات السريعة التى تُجرى مرتين فى الأسبوع بهدف قمع أى حالات جديدة محتملة للمتغير، مع إرسال نتائج إيجابية من اختبار PCR للتسلسل الجينى فى المختبرات المتخصصة.

وأوضحت الصحة البريطانية أن الذين ثبتت إصابتهم بالمتغير يعزلون، وتم تتبع مخالطيهم وطُلب منهم عزلهم، ومن المرجح أن تثير الحالات التى وصفتها الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين، مخاوف بشأن فاعلية اللقاحات ضد البديل الجنوب أفريقى.

ويشعر العلماء بالقلق من أن السلالة المعروفة رسميًا باسم B1351يمكن أن تتهرب من اللقاحات لأنها أكثر قابلية للانتقال.

لماذا يخاف العلماء من متغير جنوب أفريقيا؟

يحتوى المتغير على طفرات فى البروتين الشائك الذى يخشى العلماء أنه سيجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف عليه حتى فى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.