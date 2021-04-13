شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار كعب القدم لحديثي الولادة يكشف أمراض عدة ومنها فقر الدم المنجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار وخز كعب القدم للأطفال حديثي الولادة من الاختبارات الهامة التي تكشف عن أمراض عديدة عند المواليد الجدد، ويتم الاختبار عن طريق اختبار بقعة دم مأخوذة من كعب الطفل وتحليلها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار كعب القدم لحديثي الولادة، وفقاً لموقع "Patient".

كيف يتم اختبار كعب القدم لحديثي الولادة ؟

عندما يبلغ طفلك 5 أيام من العمر يتم جمع عينة صغيرة جدًا من الدم عن طريق وخز كعب طفلك، باستخدام جهاز خاص وضغط بضع قطرات من الدم على بطاقة.

ما هي الأمراض التي يمكن اكتشافها من خلال وخز الكعب؟

الأمراض التي يمكن فحصها بواسطة وخز الكعب هي كما يلي:

-مرض فقر الدم المنجلي - وهو اضطراب دم وراثي وبدء علاجه في وقت مبكر يمكن أن يمنع المضاعفات.

-التليف الكيسي - وهو اضطراب وراثي يؤثر على الأعضاء الداخلية، وخاصة الرئتين والجهاز الهضمي يكشف اختبار وخز الكعب عن مادة كيميائية تسمى التربسينوجين المناعي، وهذه المادة مرتفعة جداً عند الأطفال المصابين بالتليف الكيسي إذا كانت مرتفعة، فعادة ما يتم إجراء اختبار العرق والاختبار الجيني لتأكيد التشخيص كلما تم التشخيص مبكرًا ، يمكن أن يبدأ العلاج بشكل أسرع مما يحسن التوقعات.

- مرض "بيلة الفينيل كيتون" - وهي حالة نادرة جدًا حيث لا يستطيع الجسم تكسير مادة تسمى فينيل ألانين، والتي تتراكم في الدم والدماغ من المهم حقًا اكتشاف هذا المرض مبكرًا، حيث يقلل العلاج المبكر بشكل كبير من مخاطر مشاكل الدماغ ومضاعفاته في المستقبل.

-قصور الغدة الدرقية الخلقي - وهي حالة نادرة يمكن أن تؤدي إلى ضعف النمو والتطور العقلي ومع ذلك ، يمكن للأطفال المعالجين أن يتطوروا بشكل طبيعي، لذلك من المهم أن يتم تشخيصهم مبكرًا إذا ولد طفلك قبل الأوان (أقل من 32 أسبوعًا) ، فسيحتاج طفلك إلى إعادة الاختبار عندما يبلغ من العمر 28 يومًا.

- مرض "نقص نازعة هيدروجين أسيل- Co-A متوسط ​​السلسلة"- وهو اضطراب وراثي نادر جدًا، ولكنه قد يهدد الحياة، حيث لا يستطيع الجسم تكسير الدهون كما هو معتاد. يتطور الأطفال المصابون بهذه الحالة بشكل طبيعي ، لكن التعرف على الحالة مبكرًا يمكّن الآباء من التأكد من أن أطفالهم المصابين بهذه الحالة يأكلون بانتظام عندما يمضي الأشخاص المصابون بهذه الحالة لفترة طويلة دون تناول الطعام ، يحدث تراكم للدهون متوسطة السلسلة داخل الجسم ، مما قد يكون له تأثير سام كما يمكن أن يحدث انخفاض مفاجئ وشديد في مستويات السكر في الدم.