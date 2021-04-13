شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لحظر بيع الحيوانات الحية فى الأسواق لمكافحة الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى فرض حظر كامل على بيع الحيوانات الحية فى أسواق الأغذية التقليدية فى محاولة لوقف تفشى الأمراض فى المستقبل مثل فيروس كورونا، وذلك وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وقد حثت منظمة الصحة العالمية جميع الحكومات على تعليق التجارة فى الحيوانات البرية الحية التى يتم اصطيادها من الثدييات المذبوحة والمباعة بجانب الأطعمة الأخرى لتقليل مخاطر الصحة العامة، وكانت المنظمة قد دعت فى السابق إلى تحسين الظروف فى أسواق الحيوانات الحية، لكنها حذرت من أن إغلاقها تمامًا قد يؤدى إلى انقطاع الإمدادات الغذائية.

يأتى ذلك فى أعقاب دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العالمية، ومسئولون عن الصحة فى الصين حول أصول فيروس كورونا، والتى قالت إن ما يسمى بالأسواق الرطبة، التى تحتوى على كل من الحيوانات الحية والمذبوحة، كانت مصدرًا محتملًا لتفشى فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تحديد أول حالة إصابة بشرية بفيروس كورونا الجديد فى مدينة ووهان الصينية، كافح مسئولو منظمة الصحة العالمية لتحديد كيفية الإصابة بالعدوى بالضبط.

ويوضح البيان الأخير الصادر عن المنظمة أن المسئولين يعتقدون أن أسواق الحيوانات الحية تشكل خطرًا كبيرًا فى خلق فيروسات جديدة فى المستقبل.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان: "الحيوانات، وخاصة الحيوانات البرية، مصدر أكثر من 70% من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، وكثير منها سببها فيروسات جديدة".

وأضافت هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "الثدييات البرية، على وجه الخصوص، تشكل خطراً على ظهور أمراض جديدة".

وواجهت الصين مزاعم بأن حادثًا متعلقًا بالمختبر في معهد ووهان لعلم الفيروسات يمكن أن يكون مصدر فيروس كورونا، لكن في فبراير خلص فريق من الخبراء من الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أنه من غير المحتمل دخول فيروس كورونا إلى البشر من المختبر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق "لا يمكن استبعاد احتمال انتشار الفيروس فى مكان آخر".