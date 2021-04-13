ابتكار آلية علاجية لمواجهة مرض التنكس البقعى المرتبط بالعمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار آلية علاجية لمواجهة مرض التنكس البقعى المرتبط بالعمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توصل باحثو كلية الطب بجامعة ماريلاند الأمريكية إلى آلية محتملة جديدة تعمل على علاج مرض التنكس البقعى المرتبط بالعمر، والذى يعد السبب الرئيسى للعمى بين كبار السن، من خلال الاعتماد على تنظيم هيكلى لفحص خلايا العين وعلاج النرض، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.
وأكد الباحثون أن الاكتشاف الجديد نجح فى تحديد أهداف جزيئية جديدة لعلاج المرض، الذى يعانى منه أكثر من 14% من كبار السن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة من تجاوزت أعمارهم 80 عاما، وفقًا لاحصائيات من المعهد الوطني للعيون.
وتوصل الباحثون إلى أن الآلية العلاجية الجديدة تعتمد علي زيادة كفاءة عمل البروتين H، الذى ثبت أنه يلعب دورًا فى الحفاظ على تنظيم أهداب المستقبلات الضوئية والتى تكون السبب وراء الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، حيث تستهدف الدراسة استعادة وظيفة مستقبلات الضوء، لأنه المفتاح لوضع الأساس اللازم لتطوير علاجات في نهاية المطاف من أجل علاج العمى، ما يحمى كبار السن من الإصابة بالمرض.