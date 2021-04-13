شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار آلية علاجية لمواجهة مرض التنكس البقعى المرتبط بالعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثو كلية الطب بجامعة ماريلاند الأمريكية إلى آلية محتملة جديدة تعمل على علاج مرض التنكس البقعى المرتبط بالعمر، والذى يعد السبب الرئيسى للعمى بين كبار السن، من خلال الاعتماد على تنظيم هيكلى لفحص خلايا العين وعلاج النرض، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.





وأكد الباحثون أن الاكتشاف الجديد نجح فى تحديد أهداف جزيئية جديدة لعلاج المرض، الذى يعانى منه أكثر من 14% من كبار السن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة من تجاوزت أعمارهم 80 عاما، وفقًا لاحصائيات من المعهد الوطني للعيون.

ويعد مرض التنكس البقعى حالة تؤدى إلى فقدان البصر بشكل تدريجى دون علاج معروف، وحدد الباحثون الطفرات الجينية التى تؤدى للإصابة بالمرض والتي تتعلق ببروتين يطلق عليه البروتين H، والذى يسهم في عدد كبير من حالات التنكس البقعى، نظرا لأنه يعمل على تمييز الخلايا فى الجسم على أنها ذاتية ويحميها من هجوم الجهاز المناعي، حيث تشير البيانات إلي أن هذا المرض يرجع الي مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا جسمه التي لم يتم تمييزها بشكل صحيح على أنها "ذاتية".

وتوصل الباحثون إلى أن الآلية العلاجية الجديدة تعتمد علي زيادة كفاءة عمل البروتين H، الذى ثبت أنه يلعب دورًا فى الحفاظ على تنظيم أهداب المستقبلات الضوئية والتى تكون السبب وراء الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، حيث تستهدف الدراسة استعادة وظيفة مستقبلات الضوء، لأنه المفتاح لوضع الأساس اللازم لتطوير علاجات في نهاية المطاف من أجل علاج العمى، ما يحمى كبار السن من الإصابة بالمرض.