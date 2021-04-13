كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً -

البابونج أو الكاموميل عشبة هندية شائعة الاستخدام لتحضير شاي الأعشاب الدافئ بمذاقه المحبب لكثيرين، وهو مشروب عشبي مصنوع من زهور نبات البابونج الألماني، ويحتوي على عدة مزايا صحية وخاصة أثناء الحمل، وهي غنية بالمركبات الفعّالة من الفلافونويدات ومضادات الأكسدة، والأهم أن البابونج يقدم عديداً من الفوائد الصحية للجسم؛ إذ يحتوي على بعض العناصر الفعّالة التي تساعد على تخفيف آلام العضلات واسترخاء الجسم... وعديد من الفوائد الأخرى تعرضها لنا الدكتورة نهى ياسين أستاذة التغذية.

فوائد البابونج للحامل

البابونج له تأثير مهديء ومريح لأعصاب الحامل

علاج الأرق: الصداع والإجهاد والحاجة المستمرة إلى التبول يمكن يصيب الحامل بالأرق

نظراً إلى تأثيره المهدئ والمريح للأعصاب، يساعد شاي البابونج على تجنب الأرق والحصول على نوم هادئ فترات طويلة

الحد من آلام الجسم: تعاني الحوامل من آلام الظهر والصداع وأوجاع الجسم بشكل دائم خلال شهور الحمل، يمكن تخفيف حدة تلك الآلام بتناول شاي البابونج الدافئ

له خصائص مضادة للتشنجات التي تهدئ الآلام

تعزيز مناعة الجسم: من المعروف أن الحمل قد يعوق نظام المناعة لدى النساء خلال تلك الفترة، مما يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنقية الدم، وتساعد على مكافحة العدوى والإصابة بالأمراض بشكل أفضل

تناول مشروبات الأعشاب يساعد على ترطيب الجسم بشكل منتظم، ما يساعد على تقليل مخاطر الإجهاض

البابونج يتحكم في نسبة الجلوكوز

البابونج يحافظ على مستويات السكر بدم الحامل

ما يحافظ على ثبات مستويات السكر بالدم، كما يعد من المشروبات المفيدة للنساء ممن تعانين من سكري الحمل

حرقة المعدة أو الحموضة من الأعراض الشائعة خلال الحمل، تناول كوب من شاي البابونج الدافئ قبل النوم يساعد على تهدئة حرقة المعدة والشعور بالراحة

علاج القلق: تتعرض الحامل لكثير من الضغوط والقلق، لذا يساعد البابونج خلال الحمل على تهدئة الأعصاب للتخلص من أعراض القلق

يمكن للحامل أن تتعرض لعدة مشاكل في الهضم، والبابونج يعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الغاز والانتفاخ والإمساك، ويقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي

إن كوب صغير من مشروب البابونج للحامل يهدئها ويساعدها في التخلص أو التقليل من الغثيان الناجم عن الحمل

الآثار الجانبية للبابونج على الحامل

الاستهلاك المفرط لمشروب البابونج يرتبط بالولادة المبكرة

الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من شرب شاي البابونج للحامل، حيث إن الاستهلاك المفرط من مشروب البابونج للحامل يمكن أن يسبب آثاراً جانبية غير سارة أو خطيرة ومنها التعرض للإجهاض والولادة المبكرة

ارتبط الاستهلاك المفرط من مشروب البابونج أثناء الحمل مع الولادة المبكرة أو الإجهاض، أي أن شرب الكثير من شاي البابونج يجعلها تعمل كدواء يحرض على الإجهاض

يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تقلصات الرحم في وقت مبكر جداً، مما يؤدي إلى الولادة المبكرة

كما وجد أن هناك ارتباطاً وطيداً بين حدوث مشاكل في الدورة الدموية عند المواليد الذين استهلكت أمهاتهم مشروب البابونج بكثرة أثناء الحمل بهم

احذري من شاي البابونج

احذري تناول شاي البابونج..إذا كنت تعاني من الحساسية

المعروف أن البابونج ينتمي إلى عائلة زهرة الأقحوان، فإذا كانت الحامل تعاني من حساسية، يجب عليها تجنب شاي البابونج؛ لأنه يمكن أن يسبب لها حساسية الزهور المتمثلة باحتقان الأنف، وسيلان الأنف

إن البابونج للحامل قد يحدث لها تفاعلات جسدية ذات أثر سلبي إن كانت تتناوله تزامناً مع تناول بعض الأدوية، مثل: أدوية علاج ترقق الدم، والمهدئات،، والأدوية المضادة للميكروبات ومسكنات الألم

كما يحتوي البابونج على خصائص مشابهة لهرمون الحمل الأنثوي المعروف بالأستروجين، لذلك من الأفضل تجنب البابونج

من المعروف أن البابونج يتفاعل مع أدوية التخدير ويتسبب في آثار جانبية ضارة، وبالتالي من الأفضل تجنبه قبل خضوع الحامل للعملية القيصرية

رغم أن البابونج للحامل يمكن أن يهدئ غثيان الصباح، لكن قد يؤدي الاستهلاك المفرط في الواقع إلى التقيؤ، ولمواجهة ذلك يجب الحرص على تناول كوب واحد إلى كوبين صغيرين يومياً

نصيحة "الخليج 365": استشيري طبيبك قبل تناول أي وصفة