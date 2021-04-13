أجمل أسماء بنات مستوحاة من الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - أثناء حمل المرأة في بنت تتشارك هي وزوجها وربما الأقارب بالبحث بكل سعادة عن اختيار اسم رقيق وجميل، ويتم البحث عن معاني أسماء بنات مستوحاة من الطبيعة؛ لأنها تعطي طابعاً بالجمال والبراءة.

لكن يجب أن تعلمي أن بعض الأسماء رغم جمالها إلا أن معناها قد يدل على شيء سيئ. لك هذه الأسماء التي اختارتها لك "الخليج 365 وطفلك، وعليك أن تختاري وتحكمي بنفسك.



فلورا



فلورا: هو اسم علم مؤنث، من أصل يوناني، ويدل معناه على الزهرة المتفتحة، كما أنها مشتقة من كلمة فلاور وتعني وردة.

كارما: اسم علم مؤنث، ويعني العطاء فهو يعطي الفتاة الصغيرة طابع الكرم والنبل والعطاء.

أروى: اسم علم مؤنث، وهو من أصول عربية ومشتق من أروية، ويعني أنثى حيوان الماعز البري.



ريم



ريماس: اسم علم مؤنث، وهو أعجمي الأصل، وقد انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك الاسم نوع من أنواع حجر الألماس وهو أسود اللون البراق، كما يقال كذلك ببريق الألماس.

ريم: اسم علم مؤنث، هو اسم عربي الأصل، ويدل معناه على الغزالة الجميلة واسعة العيون، وقد توصف صاحبة هذا الاسم بالفتاة الرائعة.

روند: هو اسم علم مؤنث، مشتق من كلمة رواند، ويدل على نوع من أنواع النباتات حيث تعيش لمدة طويلة من الوقت، كما أن لها رائحة قوية ويتم استخدامها لعلاج الهضم.

ندى





تالا: اسم علم مؤنث، إغريقي الأصل، ويدل معناه على نوع من أنواع النباتات الخبازية، ويعني هذا الاسم النخلة صغيرة الحجم.

ندى: اسم علم مؤنث، وهو اسم عربي الأصل، يدل معناه على القطرات التي تسقط في الصباح على الزهور، كما يدل المعنى على جمال الطبيعة، وتتسم صاحبة هذا الاسم بالرقة والعذوبة.

زهرة: اسم مؤنث، يدل معناه على جمال الطبيعة وزينتها.



تاليا



بلسان: اسم علم مؤنث، وهو نوع من الأشجار طويلة العمر، قد ينمو عليها أزهار زرقاء جميلة.

بسنت: اسم علم مؤنث، ويعني الزهور التي تنمو بالقرب من مياه النيل ولديها رائحة ذكية ومثيرة خاصةً في المساء.

تاليا: هو اسم علم مؤنث، يدل معناه على المنحدر الصغير الذي تعبر المياه من فوقه، كما يدل معناه على المزهرية الصغيرة التي يوجد بها الورود.

جيهان





توليب: اسم علم مؤنث، وهو اسم وردة جميلة وأنيقة ولها رائحة جميلة.

جوري: اسم علم مؤنث، ويدل معناه على نوع من الأزهار الجميلة وهو الورد الجوري ورائحتها رائعة، وتتسم صاحبة الاسم بالجمال والجاذبية.

جيهان: هو اسم علم مؤنث، هو اسم مشهور للغاية، ويعتبر هو شجرة الزعفران.



تيرا



جنى: اسم علم مؤنث، يدل معناه على كل ما نستطيع أن نحصل عليه من الأزهار والشجر فصل في الربيع.

تيرا: وهو اسم مؤنث، وهو لاتيني الأصل، وقد يُطلق على كوكب الأرض.

تغريد: هو اسم علم مؤنث، يعتبر معناه رقيقاً ويشير إلى غناء الطيور والعصافير، وهو من الأسماء الجميلة للغاية وله أثر سمعي جميل.



شمس



شمس: اسم علم مؤنث، يعني الشمس التي تشرق في الكون، ويوحي بالإضاءة الجميلة والاشراقة.

ويندي: اسم للذكر والأنثى، ويعتبر معناه الطقس باللغة الإنجليزية.

لينا: اسم علم مؤنث، ويعني ذلك الاسم الفتاة الجميلة الفاتنة الجذابة.