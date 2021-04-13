نصائح للتعامل مع خوف الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - جدول محتوى

1- مخاوف مرحلة الطفولة

2-أعراض الخوف عند الأطفال

3-مخاوف الرضيع وعلاجها

4-التدرج في علاج المخاوف

5-نصائح للتعامل مع خوف الأطفال

6-خطوات بسيطة لعلاج خوف الطفل

"الطفل الرضيع يستجيب في الشهور الأولى بالبكاء عند حدوث أي ضوضاء مفاجأة..إذ تشعره ب ..عدم الآمان ، لكنه لا يحدث أي رد فعل على موقف مخيف..حتى ينضج ويعرف أنه معرض للخطر، والأطفال عموما يبدءون في تكوين مفهوم الخوف..عند بلوغهم الستة أشهر..مع بداية نضجهم وتركيزهم على محيطهم" بهذه الكلمات المطمئنة تحدثنا طبيبة الصحة النفسية للطفل الدكتورة فؤاده هدية عن الخوف عند الرضيع والخوف عند الطفل..وطرق علاجهم

وتتابع: كثيرا ما يسألني أولياء الأمور عن كيفية التعامل مع مخاوف الأطفال، علماً بأن 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و14 سنة، يكون لديهم خوفٌ واحد محدد على الأقل

على سبيل المثال: الخوف من الحيوانات، أو الظلام، أو الوحوش الوهمية، أو من الأشباح، وهذه كلها تعد من أكثر المخاوف شيوعاً بين الأطفال

إلا أن شدتها تتضاءل مع مرور الزمن، لكن بعضها يستمر، فيحد من تطور الطفل وقدراته في بعض الأحيان

لا يمكننا أن نمنع أطفالنا عن كل ما قد يسبب الخوف لهم، لكن ردة فعل الأهل لخوف أطفالهم هي التي تحدد إذا ما كان الطفل سيستمر

فيشعر الطفل بالخوف والقلق بشكل مفرط، أو أنه يطور الأدوات والأساليب اللازمة للتعامل مع مخاوفه وتجاوزها

مرحلة الطفولة في حد ذاتها مرحلة مثيرة للقلق بالنسبة للطفل، حيث عليهم تعلم مهارات جديدة، ومواجهة تحديات جديدة والتغلب على مخاوفهم، واكتشاف العالم من حولهم