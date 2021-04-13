محظورات في الصيام للحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:34 مساءً - محظورات الشهر الأول من الحمل، سؤال يتردد على ألسنة الكثيرات من النساء الحوامل في الشهر الأول حيث ينمو إنسان صغير بداخلك، وستكون الأشهر التسعة القادمة أسعد وقت في حياتك، لكن سيكون لديك العديد من الأسئلة والعديد من المخاوف التي تدور في ذهنك يوضحها الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والولادة وعلاج العقم.

محظورات الشهر الأول من الحمل

محظورات الحمل

احذري عزيزتي من القيام بهذه الأشياء خلال الشهر الأول من الحمل لعدم التعرض للمخاطر أنت والجنين.

لا داعي للذعر

هل تشعرين بالقلق من إصابة طفلك ببعض التشوهات؟ هذه الأفكار والمخاوف شائعة بالنسبة للأم، ولكن يجب تجنبها؛ لأن مثل هذه الأفكار سيكون لها تأثير مباشر على طفلك. لذا توقفي عن الذعر وانضمي إلى دروس التأمل أو استشيري طبيبك للحصول على حلول.

تجنبي القهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي يُعتقد أنها تسبب بعض المخاطر الصحية عند الأطفال. قد يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة والتشوهات الخلقية. بالنسبة للأم، يمكن أن يتسبب ذلك في حرقة المعدة والقلق والأرق.

توقفي عن الوجبات السريعة

مضاعفات صحية

تزيد الوجبات السريعة من وزنك وتضعف جهاز المناعة. يمكن أن تؤدي الدهون غير المرغوب فيها إلى مضاعفات صحية لكل من الأم والطفل. قد يؤثر أيضاً على ضغط الدم ومستويات السكر.

الإقلاع عن التدخين

تدخين السجائر خطير لأنه يؤدي إلى العديد من المضاعفات بما في ذلك انخفاض الوزن عند الولادة، ومشاكل التنفس لدى الطفل. التدخين السلبي خطير أيضاً.

لا ترتدي الملابس الضيقة والكعب العالي

جسمك يمر بتغيرات، ومن الضروري إعطاء جسمك مساحة للتنفس، لذا اتركي الملابس الضيقة جانباً لبعض الوقت وارتدي فساتين فضفاضة، ارتدي أحذية مسطحة ومريحة لتجنب التعثر.

تجنبي السفر لمسافات طويلة

تحنبي السفر لمسافات طويلة

فرص الإجهاض هي الأعلى في الشهر الأول، قد يؤدي السفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلى الضغط غير المبرر على حملك، بالإضافة إلى التسبب في غثيان الصباح.

تجنبي الساونا أو أحواض المياه الساخنة

تتضمن البقاء في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الجسم الطبيعية. ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على نمو الجنين.

لا تنحني وترفعي الأوزان

لا تحملي أي شيء يزيد وزنه على 20 رطلاً. يقل الحد مع تقدم الحمل؛ لأنه يمكن أن يضغط على الطفل النامي. أيضاً، لا تنحني أثناء القيام بأي أعمال منزلية لأنها قد تسبب الدوار.