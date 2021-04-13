شكرا لقرائتكم خبر عن علاج انتفاخ المعدة.. تناول الزبادى والبطيخ وشاى النعناع لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند مواجهة نوبة انتفاخ المعدة فإن إيجاد علاجات لتخفيف الأعراض بسرعة أمر بالغ الأهمية، لذلك من المهم تناول أطعمة تساعد فى ذلك ويمكن الاستمرار فى القيام بأنشطة اليوم والتعامل بشكل طبيعى، حيث أنه وفقًا للهيئة الصحية البريطانية " NHS" فإن الإنتفاخ يواجه معظم الأشخاص فى مرحلة ما من حياتهم، ويسبب تمدد المعدة أو الشعور بعدم الراحة بشكل عام، وفقًا لتقرير منشور بموقع "إكسبريس" فإن هناك أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض الانتفاخ.

4 أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض الانتفاخ: 1- الزبادى الذى يحتوى على البروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا جيدة وخمائر حية تضاف عادة إلى الزبادى، حيث أنها تساعد فى استعادة التوازن الطبيعى للبكتيريا فى الأمعاء، وتقليل انتفاخ البطن.

2- البطيخ

تعتبر هذه الفاكهة مفيدة بشكل عام للهضم وذلك بسبب محتواها العالى من الألياف الضرورية لعملية الهضم والحفاظ على حركة كل شيء عبر الجهاز الهضمى، علاوة على ذلك، يحتوى البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو مفيد أيضًا لعملية الهضم لأن البوتاسيوم يساعد فى التحكم بتوازن السوائل فى الجسم مما يقلل من احتباس الماء الذى يسبب الشعور بانتفاخ البطن أيضًا.

3- البابايا

تحتوى البابايا على إنزيم يسمى يساعد الجسم على هضم الطعام، حيث أنه فعال فى هضم البروتين ومن ثم تكسير اللحوم ومنتجات البروتين الأخرى بما يسهل عملية الهضم وتجنب الانتفاخ.

4- شاى بالنعناع

يمكن أن يساعد شرب الشاى بالنعناع فى تخفيف آلام الانتفاخ أو أعراض متلازمة القولون العصبى، حيث يساعد فى تهدئة التقلصات المعوية، كما أن النعناع يساعد على الهضم لاحتوائه على مركب يسمى المنثول.