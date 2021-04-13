كورونا حول العالم.. أعلى حصيلة يومية بالهند وتراجع إصابات الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.9 مليون شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 137 مليونا و278 ألفا و679 إصابة، الثلاثاء.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و959 ألفا و342 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 110 ملايين و472 ألفا و478 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





أعلى حصيلة يومية عالمية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الهند سجلت 161736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل إلى أعلى حصيلة يومية في العالم مرة أخرى. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 13.69 مليون حالة.

وارتفعت الوفيات بواقع 879 إلى 171058، وعادة ما تتراجع الأرقام أيام الثلاثاء بسبب تأخر نتائج المسحات التي أجريت خلال مطلع الأسبوع.





تراجع في إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 9 حالات جديدة بكوفيد 19 في 12 إبريل/ نيسان انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية سجلت في إقليم يوننان، والذي يتعامل مع مجموعة حالات ظهرت في مدينة رويلي على الحدود مع ميانمار.

وارتفعت عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 18 من 12 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90435 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





1627 إصابة جديدة في المكسيك

سجلت حكومة المكسيك 1627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و364 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة ليصل إجمالي المصابين إلى مليونين و281840 والمتوفين إلى 209702.

وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للإصابات على الأرجح أعلى بكثير وإن بيانات منفصلة تنشرها وزارة الصحة تشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات بسبب كورونا ربما يكون أعلى بنسبة 60% من الأرقام المؤكدة.





1480 وفاة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 35785 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1480 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 13.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 354617، وفقا لبيانات الوزارة.



