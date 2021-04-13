الإمارات.. 32479 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 32479 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 9.037.923 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 91.38 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

فحوصات

ولتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 193.896 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 485.675 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1533 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1719 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 470.175 حالة.