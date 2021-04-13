شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد التمر فى شهر رمضان.. يساعد على تحسين حركات الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزرع التمور بشكل رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي مفيدة للغاية بسبب التركيب الفطري للمغذيات الكبيرة والعديد من العناصر الصحية الأخرى، وننشر في التقرير التالى فوائد التمر على صحتك، وفقا من لما نشر فى موقع medlife.

الفوائد الصحية للتمر يساعد في حركات الأمعاء الصحية

محتوى الألياف في التمر مرتفع للغاية، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ناتجة عن حركات الأمعاء غير المنتظمة، في دراسة أجريت لفهم آثار التمر في الوقاية من المشكلات المتعلقة بالأمعاء والأمعاء مثل سرطان القولون والمستقيم، تم إخضاع مجموعة من 21 شخصًا للاختبار لتناول حوالي 7 تمرات يوميًا ولوحظ أن لديهم حركات أمعاء منتظمة.

يحتوى على تركيز عال من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي في الأساس مركبات تمنع عملية الأكسدة وبالتالي تقضي على الجذور الحرة الخطرة التي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر لخلاياك، يمكن أن تكون الأكسدة خطيرة للغاية لأنها قد تكون ضارة جدًا بالسلامة الهيكلية والوراثية لخلاياك.

الكاروتينات

يحتوى التمر على الكاروتينات المعروفة بقدرتها على الحد بشكل كبير من فرص التنكس البقعي الذي يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على صحة العين، كما تشتهر أيضًا بقدرتها على تحسين صحة القلب.

التمر غني بالفيتامينات

التمر غنى بالفيتامينات لذا فإن تضمينه فى نظامك الغذائي اليومي يجعلك قادرا على توفير فيتامينات أساسية.