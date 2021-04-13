شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد التمر الهندى فى رمضان.. تعزيز الجهاز المناعى وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر الهندى يأتى من شجرة خشبية صلبة تنمو غالبًا فى المناطق الاستوائية وموطنها فى أفريقيا وينمو أيضًا فى الهند وباكستان، وهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية ذات القيمة العالية مثل البروتين والدهون والألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين أ وغيرها، وهو يعتبر أحد المشروبات المفضلة على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، نظرًا لمذاقه الرائعة وفوائده الصحية التى لا حصر لها.

5 فوائد صحية للتمر الهندى وفقًا لما ذكره موقع "Healthline": 1- يحتوى على مضادات الأكسدة لتعزيز صحة القلب

يحتوى على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة نظرًا لاحتوائه على مادة البوليفينول والتى تساعد فى تنظيم مستويات الكولسترول بالدم، حيث إن ارتفاع مستويات الكولسترول الضار هو المحرك الأساسى للإصابة بأمراض القلب.

2- محتواه العالى من المغنيسيوم

يحتوى التمر الهندى على نسبة عالية من المغنيسيوم الذى لديه العديد من الفوائد الصحية ويلعب دورًا فى أكثر من 600 وظيفة للجسم، ويمكن أن يساعد أيضًا فى خفض ضغط الدم وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكرى.

3- تحسين عملية الهضم

نظرًا لمحتواه العالى من الألياف الغذائية، يعتبر التمر الهندى أحد الملينات الطبيعية بما يسهل عملية الهضم.

4- تعزيز الجهاز المناعى بالجسم

يحتوى التمر الهندى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لذلك فهو يُعزز جهاز المناعة والحماية من العدوى والفطريات.

5- تحسين صحة الشعر

يساعد التمر الهندى فى تحسين صحة ومظهر الشعر والبشرة سواء بوضعه مباشرة أو بتناوله، فهو يحمى البشرة من الجفاف ويساعد على شفاء الحروق ويقلل من تساقط الشعر.