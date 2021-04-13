شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العرقسوس فى رمضان.. يعالج مشاكل البشرة والقرحة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العرقسوس من المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان المبارك، وهو أحد أقدم العلاجات العشبية في العالم، وفي التقرير التالى نتناول استخدامات وفوائد العرقسوس، وفقا لما نشر بموقع healthline.

كيف بدأ استخدام العرقسوس؟

يعود الاستخدام الطبي للعرقسوس إلى مصر القديمة، حيث تم تحويل الجذر إلى مشروب حلو للفراعنة، وكان يساعد على تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الالتهاب وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي العلوي.

الاستخدامات المعاصرة

يستخدم الكثير من الناس العرقسوس لعلاج أمراض مثل حرقة المعدة ، والارتجاع الحمضي ، والهبات الساخنة ، والسعال ، والالتهابات البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى ذلك ، يهدئ التهاب الحلق ، بينما يعالج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما.

فوائد العرقسوسعلاج مشاكل البشرة

يحتوي جذر عرقسوس على أكثر من 300 مركب، بعضها يظهر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، ويستخدم مستخلص لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية.

ارتجاع الحمض وعسر الهضم

غالبا ما يستخدم مستخلص جذر عرقسوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.

علاج القرحة الهضمية

يستخدم فى معالجة القرحة الهضمية وهي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة، تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الحلزونية البوابية.

خصائص مضادة للسرطان

نظرا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فقد تمت دراسة مستخلص العرقسوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان.

أمراض الجهاز التنفسي العلوي

نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، فقد يساعد مستخلص العرقسوس في حالات الجهاز التنفسي العلوي.

الآثار الجانبية

اعتبرت إدارة الغذاء والدواء أن العرقسوس معترف به عمومًا على أنه آمن للاستخدام في الأطعمة، إضافة إلى ذلك، يعتبر الاستخدام قصير المدى لمكملات جذر عرقسوس والشاي آمنًا على نطاق واسع.