شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو اضطراب نتف الشعر؟.. وما أبرز أعراضه وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اضطراب نتف الشعر من الاضطرابات النادرة التي تصيب بعض الأشخاص، نظرا لعوامل نفسية بالمقام الأول، والتي تنتشر أكثر بين المراهقين والشباب.



اضطراب نتف الشعر

وطبقا لتقرير نشرته هيئة الصحة البريطانية، فإن اضطراب نتف الشعر، يعنى عدم قدرة الشخص على مقاومة الرغبة في نزع شعره، أو الحواجب أو الرموش، حيث يشعر أصحاب هذا الاضطراب بالتوتر والرغبة الشديدة في اقتلاع شعرهم، ويقوم البعض بانتزاع الشعر من مناطق أخرى الحاجبين و رموش العين واللحية أو الشارب.

وأرجع الخبراء حدوث هذا الاضطراب نتيجة لعدة أسباب أهمها الشعور بالتوتر والقلق، الذى يكون ناتج عن اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ، على غرار اضطراب الوسواس القهري، بالإضافة الى حدوث تغيرات في مستويات الهرمونات خلال فترة البلوغ، ويمكن أن يكون نتف الشعر نوعًا من الإدمان خاصة لدى الأطفال، لذا لابد من مراجعة طبيبك العام إذا كنت أنت أو طفلك معتادًا على تناول الشعر.

ويعتمد علاج اضطراب نتف الشعر على العلاج السلوكى المعرفى، والذى يهدف إلى مساعدتك على استبدال العادة السيئة بشيء غير ضار، فعادة ما يشمل العلاج الاحتفاظ بمذكرات عن نتف شعرك، والعمل على محفزات نتف شعرك وتعلم كيفية تجنبها، واستبدال شد الشعر بعمل آخر ، مثل عصر كرة الإجهاد.

وأكد التقرير أن هناك بعض الأعراض التي تدل على اصابتك باضطراب نتف الشعر:

1.نتف الشعر غير المرتبط بالهلوسة .

2. الشعور بالتوتر قبل عملية نتف الشعر.

3. الشعور بالهدوء والاسترخاء بعد نتف الشعر.

4.عدم القدرة على مقاومة الرغبة بنتف الشعر.