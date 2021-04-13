شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : رمضان فرصة يجب اغتنامها للإقلاع عن التدخين واستعادة صحتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّدت وزارة الصحة، على أهمية البعد عن التدخين، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي يعد بمثابة فرصة يجنب اغتنامها للتخلص من هذه العادة السلبية، فضلاً عن أضرارها الخطيرة.

وقالت الصحة، عبر حسابها “عش بصحة”: “غدًا يبدأ رمضان، ومن أكثر أسباب الإصابة بسرطان الفم هو التدخين؛ لذا هي فرصتك أن تُقلع عنه فورًا، لتُسيطر على صحّتك”.