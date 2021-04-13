محمد الفلاح - بعد 170 عاما على تأسيسها.. وكالة رويترز تختار للمرة الأولى امرأة لرئاسة تحريرها

الثلاثاء 13 أبريل 2021

قررت وكالة رويترز للأنباء تعيين أليساندرا جالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسة تحرير الوكالة المقبلة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاما.



وستحل جالوني (47 عاما)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي. وخلال فترة توليه منصبه، نالت رويترز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.