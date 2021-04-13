شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركديه فى رمضان.. يُخفض ضغط الدم ويحمى من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول شهر رمضان المبارك، تحتل العصائر جزء كبير من سفرة الإفطار خلال الشهر الكريم، ولعل الكركديه أحد المشروبات التى يعشقها المصريون سواء كان ذلك فى رمضان أو فى باقى أيام السنة، ويتمتع الكركديه بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فوائد الكركديه: 1- مضاد للأكسدة

الكركديه غنى بمضادات الأكسدة القوية وبالتالى قد يساعد فى منع الأضرار والأمراض الناجمة عن تراكم الجذور الحرة التى تسبب تلف خلايا الجسم.

2- قد يساعد فى خفض ضغط الدم

يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على عضلة القلب وإضعافها، وقد وجدت العديد من الدراسات أن الكركديه قد يخفض ضغط الدم الانقباضى والانبساطى بمتوسط ​​7.58 ملم زئبق و3.53 ملم زئبق على التوالى.

3- قد يساعد فى خفض مستويات الدهون فى الدم

بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، وجدت بعض الدراسات أن الكركديه قد يساعد فى خفض مستويات الدهون فى الدم، والتى تعد عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب، حيث أن تناول الكركديه يزيد الكوليسترول "الجيد" ويساعد فى انخفاض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

4- يُعزز صحة الكبد

أظهرت بعض الدراسات أن الكركديه يُعزز صحة الكبد ويساعد في الحفاظ على عمله بكفاءة، كما يُقلل من علامات تلف الكبد.

5- يُعزز فقدان الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى أن الكركديه قد يكون مرتبطًا بفقدان الوزن والحماية من السمنة.

6- يحتوى على مركبات قد تساعد فى الوقاية من السرطان

يحتوى الكركديه على نسبة عالية من مادة البوليفينول، وهى مركبات ثبت أنها تمتلك خصائص قوية مضادة للسرطان خاصة سرطان البروستاتا والمعدة.