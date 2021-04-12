بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أول أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الاثنين، أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية شهر أبريل الحالي.

وأظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت، الاثنين، 3568 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 1730 حالة ليوم الأحد.



وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 13 وفاة إضافية في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع مجمل الوفيات جراء ذلك المرض التنفسي إلى 127100.

في غضون ذلك، حصل 69223 على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع مجملهم إلى 32.191 مليون، بينما حصل 189665 على جرعة ثانية.