شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاجات انقطاع النفس النومى تقلل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة صادرة عن جامعة ميتشيجان الامريكية، إلى فعالية علاج انقطاع النفس النومى في خفض خطر الإصابة بمرض الخرف لدى كبار السن، حيث تبين أن كبار السن الذين تناولوا علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي الموصوف لانقطاع النفس الانسدادي النومي، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.



عقاقير انقطاع النفس النومى يقلل خطر الاصابة بالخرف

وأكد الباحثون أن كبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وتناولوا العقاقير التي تستخدم لعلاج انقطاع النفس النومى كانوا أقل خطر للإصابة بالضعف الإدراكى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوصل الباحثون إلى علاقة بين استخدام العقاقير وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى على مدى ثلاث سنوات ، مما يشير إلى أن ضغط مجرى الهواء الإيجابي قد يكون وقائيًا من مخاطر الخرف لدى الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

وأشارت الدراسة إلى أن انقطاع النفس الانسدادي النومي هو حالة ينهار فيها مجرى الهواء العلوي بشكل متكرر طوال الليل ، مما يمنع التنفس الطبيعي أثناء النوم، والذى يرتبط بمجموعة متنوعة من الحالات العصبية والقلب والأوعية الدموية الأخرى ، والعديد من كبار السن معرضون بدرجة عالية لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات رسمية أن الخرف يزيد معدلات انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبقا للدراسة فهناك نحو 5.8 مليون امريكى يعانوا من الخرف ومضاعفاته الخطيرة .