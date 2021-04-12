شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع العيش بدون التسوق؟.. علامات وطرق علاج اضطراب الشراء القهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسوق عملية جذابة لمعظم الناس حول العالم، دائما ما يكون الفضول والجنون المستمر لشراء شيء جديد، بصرف النظر عن تلبية الاحتياجات اليومية، يذهب الناس إلى المتاجر لشراء أنواع مختلفة من البضائع والأدوات والمجوهرات وملابس الموضة والإكسسوارات وما إلى ذلك، ولكن في بعض الحالات يصبح الأمر أكثر من مجرد نشاط ترفيهي ويؤدي إلى اضطراب عقلي، وفى خلال التقرير التالية يكشف موقع onlymyhealth اعرف كيف يمكن أن يكون إدمانًا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

ما هو اضطراب التسوق؟

هو أكثر من مجرد نشاط ترفيهي بالنسبة لبعض الناس ويمكن أن يؤثر على صحتهم العقلية، ويمكن أن يؤدى لاضطراب الشراء القهري والعديد من المشكلات الصحية الخطيرة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات في الوقت المناسب.



اضطراب التسوق

ما هو سبب اضطراب الشراء القهري؟

اضطراب التسوق ليس عرضا يمكن تمييزه بشكل صحيح لأنه يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يذهب للتسوق، قد يكون السبب الرئيسي هو الإدمان على منتج معين أو أنواع من المنتجات المألوفة.

علامات إدمان التسوق

الإثارة الزائدة أثناء الشراء.

شراء سلع غير ضرورية ليس لها فائدة أو لا قيمة لها.

فشل محاولات وقف الشراء القهري

عدم القدرة على دفع الفواتير أو تصفية الديون.

علاج إدمان التسوق

إدمان التسوق ليس اضطرابًا طبيعيًا يمكن علاجه ببعض الأدوية أو الإجراءات الطبية، إنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية يمكن أن تصبح أكثر خطورة بمرور الوقت.



إدمان التسوق

يلاحظ في كثير من الأحيان أنه يمكن علاج اضطراب الشراء القهري بالعلاج السلوكي أو الاستشارات الفردية.

يهدف علاج اضطراب التسوق إلى تطوير طرق أو إيجاد بدائل لعملية التفكير الصحي ، ويمكن للعائلة أو الأصدقاء الذين يدعمون الشخص المصاب باضطراب الشراء القهري مساعدة الشخص في التغلب على الاضطراب بسرعة أكبر وبطريقة أفضل.