اتبعوا هذه النصائح لتقليل الشعور بالعطش ولسحور صحي خلال رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - يتزامن شهر رمضان هذا العام مع فصل الصيف، ومن المهم تناول نظام غذائي متوازن مع ساعات الصيام الطويلة والارتفاع الطفيف في درجة الحرارة لضمان بقائك رطبا ومنتعشا طوال اليوم.

وفيما يلي 8 نصائح فعالة كي تحظى بسحور صحي طوال شهر رمضان دون الشعور بالعطش:

شرب ما لا يقل عن 2-3 ”لتر ماء“

كي تحافط على بقاء جسدك رطبًا يجب عليك وبكل بساطة شرب كمية كافية من الماء أثناء السحور، وفقًا لدراسات مختلفة، يمكن أن يساعدك تناول ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم ليوم كامل خلال الصيام الذي يصادف موسم الصيف هذا العام، ولكن ينصح الأطباء بالشرب تدريجيًا وليس مرة واحدة.

تناول طعام صحي وخفيف

يجب أن تكون وجبة السحور خفيفة وصحية، إذا كنت تعتقد أن تناول الكثير من الطعام سوف يكفيك طوال اليوم، فأنت مخطئ، ما عليك سوى تناول نظام غذائي غني بالألياف يجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم.

تناول التمر مهم للغاية

يعتبر تناول التمر في الإفطار والسحور من سنن النبي محمد خلال شهر رمضان، ولكن هل تعلم أن تناول التمر أمر ضروري للغاية أثناء الصيام كونه غنيا بالنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم، التي توفر لك المزيد من الطاقة.

نم مبكرا واستيقظ مبكرا

الصحة العامة للجسم مبنية على أسس النوم الكافي، ومن المعروف أن الاستيقاظ في الصباح الباكر له فوائد عديدة، ومن ثم، فإن أحد العوامل الرئيسة للحفاظ على لياقتك أثناء الصيام هو الحصول على نوم سليم.

من المهم بشكل خاص أن يستيقظ المرء في الوقت المحدد لتناول السحور، وهي وجبة قبل الفجر أهم جزء في اليوم، لذلك، بغض النظر عن مدى تعبك، من المهم أن تقوم بضبط المنبه الخاص بك على الأقل 40-50 دقيقة قبل الفجر للاستيقاظ في الوقت المحدد، وإعداد الوجبة، وتناولها كي تنعم بصيام صحي.

تناول الزبادي في وجبة السحور

ملعقة من الزبادي يمكن أن تصنع المعجزات، حيث يعد تناول الزبادي في نهاية الوجبة أمرًا صحيحًا ومفيدًا علميًا، لأنه يساعد على تهدئة معدتك ومنع الحموضة، كما تساعدك علي تفادى الشعور بالعطش طوال اليوم، أو الإصابة بالجفاف.

تناول التفاح والموز

يوصي الأطباء بتناول الموز والتفاح للتخلص من الشعور بالعطش، كما أن كلا الثمرتين منخفضتا السعرات الحرارية وتحملان المزيد من الفوائد، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن تساعدك على عدم الشعور بالعطش.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة والسكرية

قد يساعدك تقليل البهارات والملح والسكر في وجبتك على تفادي الشعور بالعطش، كما أن تناول الأطعمة المالحة والحارة خلال وجبة السحور ستزيد من الشعور بحرقة المعدة، التي تسبب لك إزعاجاً طوال اليوم.

تناول الأطعمة الغنية بالمياه

إن إضافة الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار وسلطة الطماطم والفواكه مثل البطيخ والبرتقال والكيوي في وجبة السحور ستساعدك على البقاء رطبا طوال اليوم.